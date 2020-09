Film Stasera in Tv – Passione Sinistra – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Passione Sinistra. Produzione italiana del 2013 per la regia di Marco Ponti con Valentina Lodovini, Alessandro Preziosi, Geppi Cucciari, Vinicio Marchioni, Eva Riccobono nei ruoli principali del cast. Il film è liberamente tratto dal romanzo di Chiara Gamberale Una passione sinistra. Il film è stato girato tra Terracina e Roma: sono tanti i luoghi popolari della città eterna ad essere ampiamente riconoscibili nel film.

Passione Sinistra – Trama

Nata da una famiglia non certo ricca e fidanzata con il giovane scrittore Bernardo (Vinicio Marchioni), Nina (Valentina Lodovini) e’ cresciuta con forti valori di sinistra che non esita a mettere in evidenza tutte le volte che si ritrova di fronte ai comportamenti superficiali dei componenti e sostenitori della destra politica. Giulio (Alessandro Preziosi), invece, e’ il figlio di una ricca famiglia di industriali, poco interessato a condividere le sue idee politiche chiaramente di destra e attento a godersi la vita con la fidanzata Simonetta (Eva Riccobono). Un incontro fortuito fara’ si’ che i destini di Nina e Giulio si incontrino e che dalla loro iniziale antipatia esploda una passione capace di far passare in secondo piano differenze ideologiche e culturali.

Passione Sinistra – Trailer Video

Passione Sinistra – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Passione sinistra

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2013

Paese: Italia

Regia: Marco Ponti

Cast: Valentina Lodovini, Alessandro Preziosi, Geppi Cucciari, Vinicio Marchioni, Eva Riccobono, Iurij Ferrini, Glenn Blackhall

Passione Sinistra – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi mercoledì 23 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Squadra antitruffa.