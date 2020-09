Tommaso Pobega è un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista che lo scorso anno si è messo in luce con il Pordenone in Serie B approda allo Spezia per la sua prima avventura in Serie A dopo il rinnovo firmato col Milan poche settimane fa. Il centrocampista si metterà a disposizione di mister Italiano e andrà a rinfoltire il gruppo bianconero che debutterà nel massimo campionato domenica prossima.

Pobega allo Spezia, è ufficiale: contratto depositato e annuncio del Milan

Che Pobega sia dello Spezia è ormai una certezza: il contratto risulta depositato in Lega Calcio e oggi è arrivato anche l’annuncio della società proprietaria del suo cartellino, il Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega allo Spezia Calcio”. Una operazione simile a molte altre e che arriva a pochi minuti dalla fine della presentazione di quattro nuovi acquisti dello Spezia avvenuta oggi, nella quale il direttore sportivo Meluso aveva anche annunciato che a breve dovrebbero arrivare le ufficialità degli acquisti di Farias e Deiola.

Insieme a Pobega e Deiola, dovrebbe arrivare anche Lucien Agoumé dall’Inter. Secondo quando riporta TuttoMercatoWeb, il centrocampista ha firmato oggi il contratto che lo legherà per questa stagione sportiva alla squadra di Vincenzo Italiano. Una inaspettata abbondanza per Italiano che avrà quindi alternative in abbondanza ai titolari dello scorso anno Bartolomei, Ricci e Maggiore, che ora dovranno competere contro i nuovi arrivi per garantirsi un posto da titolare in Serie A.