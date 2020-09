Calhanoglu sigla il terzo goal rossonero da fuori area [VIDEO]

Ottima prestazione di Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan che ha coronato una gara personale do eccellente fattura da un goal non banale: sugli sviluppi di un corner, il talentuoso turco si fa trovare pronto all’interno dell’area piccola con un tiro preciso che si insacca nell’angolo basso della porta avversaria, per il 3 a 1 per i rossoneri.