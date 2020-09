Carlotta Savorelli cerca leggerezza | Dama troppo pesante a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Carlotta Savorelli è stata al centro dello studio diverse volte nelle ultime puntate. La dama, infatti, si è ritrovata coinvolta nella conoscenza col nuovo cavaliere Nicola Mazzitelli, il quale stava conoscendo anche altre due dame. Carlotta Savorelli ha messo fine a questa frequentazione complicata, perché cerca maggiore leggerezza.

Lo ha confessato la stessa dama di Uomini e Donne attraverso il suo profilo Instagram. In effetti, la situazione con Nicola Mazzitelli è stata piuttosto complicata perché il cavaliere non si è comportato in modo estremamente corretto con le dame che stava conoscendo. Nicola, infatti, avrebbe raccontato a Roberta Di Pauda, una delle dame che staa frequentando, alcuni dettagli non troppo carini su Valentina Dartavilla Lupi, la seconda dama con cui era uscito.

Carlotta Savorelli vuole più leggerezza

Anche Maria De Filippi ha rimproverato il cavaliere per il suo comportamento. Ma, alla fine, Nicola Mazzitelli ha cercato di discolparsi, dicendo che Roberta e Valentina avevano frainteso le sue parole. La dama di cui gli interessava davvero era solo Carlotta Savorelli. Tanto che il cavaliere ha perfino scritto una toccante lettera a Carlotta e l’ha letta in studio, davanti a tutti, con la voce rotta dal pianto.

Tuttavia, Carlotta Savorelli è stata irremovibile e, pur ammettendo di volere bene al cavaliere, ha chiuso la frequentazione con lui, così come hanno fatto Roberta e Valentina. Su Instagram, Carlotta Savorelli ha confessato che, al momento, forse, cerca maggior leggerezza. Ma non sembra che la dama possa essersi pentita di aver chiuso la conoscenza con Nicola.

La fine della storia con Nicola a Uomini e Donne

“Alle volte mi sento pesante da sola. Analitica. Attenta ad ogni dettaglio. Addirittura troppo. È un mio difetto, seppure mi protegga dagli slanci di entusiasmo! Un po’ più di leggerezza mi farebbe bene… solo che faccio una gran fatica! Sarà colpa dell’ascendente in Vergine? O del segno in Gemelli? Oppure è solo il risultato del mio passato? Boh, nel dubbio…”.

Carlotta Savorelli si è lasciata andare a questo sfogo su Instagram, raccogliendo numerosi consensi dai suoi follower. La dama, infatti, è molto amata e molto seguita sui social, probabilmente anche per la sua professione di vocalist che la mette spesso al centro dell’attenzione del pubblico anche fuori da Uomini e Donne. Cosa riserverà il futuro a Carlotta Savorelli, dentro e fuori da Uomini e Donne?