Regione Campania, ritorna l’obbligo di mascherina anche all’aperto, nuova ordinanza di De Luca

Dopo l’ultima ordinanza dell’Unità di Crisi, il recentemente riconfermato presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha ufficializzato una nuova ordinanza che obbliga la popolazione dell’intera regione di utilizzare mascherine anche all’aperto, con decorrenza a partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre. De Luca ha giustificato ufficialmente la decisione con la seguente dichiarazione: “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore“.

La nuova ordinanza

Il nuovo provvedimento è sintetizzato nella seguente sintesi:

“E’ disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva”.