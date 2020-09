Cagliari – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Cagliari – Lazio è una delle partite della 2° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Sardegna Arena di Cagliari, sabato 26 settembre 2020 alle ore 18.00. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Cagliari – Lazio – Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.

Cagliari – Lazio – Pronostico

La partita potrebbe essere davvero equilibrata: il Cagliari ha fatto un buon esordio domenica scorsa contro il Sassuolo, mentre la Lazio non ha ancora giocato partite essendo l’avversaria designata dell’Atalanta che ha usufruito del rinvio della prima giornata. Simone Inzaghi è atteso alla conferma dei risultati della scorsa stagione con l’impegno della Champions League da affrontare. Crediamo che la Lazio possa impattare bene il campionato e cominciare con una vittoria: puntiamo sull’esito 2.

Cagliari – Lazio – Dove vederla in tv e streaming

Cagliari – Lazio sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Cagliari-Lazio anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.