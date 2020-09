Calciomercato Udinese – Il calciomercato dell’Udinese entra nel vivo con due acquisti di sicuro valore per la Serie A. E’ fatta per Kevin Bonifazi e Roberto Pereyra. Soprattutto quello dell’argentino è l’acquisto che esalta di più i tifosi: si tratta infatti di un ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Il ritorno è a un passo: Pereyra è pronto a diventare, di nuovo, un giocatore dell’Udinese. Il centrocampista potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, dopo l’accelerata dei giorni scorsi. Al Watford dal 2016, il giocatore argentino ha vissuto in Friuli dal 2011 al 2014. In Italia ha vestito anche la maglia della Juventus. Un acquisto importante e che porterà qualità ed esperienza al centrocampo friulano, orfano di Fofana.

Per quanto riguarda Bonifazi, invece, il difensore ex Spal si trasferirà in prestito oneroso con diritto riscatto per un’operazione totale da circa 8 milioni. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e manca solo l’ufficialità per decretare ufficialmente il suo arrivo al club friulano. Su di lui c’erano anche il Verona e il Genoa, ma alla fine l’ex Torino ha deciso di accettare la proposta del club del presidente Pozzo per essere protagonista in Serie A.