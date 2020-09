Candreva si allena oggi pomeriggio con la Sampdoria: l’acquisto di spessore tanto atteso dalla piazza blucerchiata è arrivato. Il giocatore si è presentato poco fa a bordo della sua auto al centro tecnico di allenamento della Samp, salutando anche i tifosi attraverso le videocamere dei giornalisti presenti ad aspettarlo. Comincia quindi l’avventura in blucerchiato dell’esterno offensivo di centrocampo classe ’87: e questo sarà anche il numero che porterà sulle spalle in campo.

Candreva è a Bogliasco: primo allenamento con la Sampdoria per lui

Che la trattativa fosse andata a buon fine lo si sapeva già da ieri, quando è arrivata l’ufficialità del trasferimento. Vedere però Candreva arrivare al centro tecnico della Samp, al Mugnaini, ha fatto un altro effetto. I dettagli dell’acquisto sono noti: Ferrero ha chiuso per 2.5 milioni di euro l’acquisizione del cartellino del giocatore, al quale andrà un contratto quadriennale con una base fissa da 1,3 milioni a stagione più bonus personali che possono portarlo a 1,6. Sarà presumibilmente l’ultimo contratto della carriera del giocatore che arriverà così a 37 anni con la maglia blucerchiata.

Un affare che sarebbe stato impossibile senza le cessioni e la rimodulazione del monte ingaggi in atto alla Sampdoria. Il giocatore si è messo subito a disposizione di Ranieri non avendo bisogno di visite mediche: l’idoneità sportiva è arrivata da Milano, dove Candreva si è allenato fino a pochi giorni fa con l’Inter. Proprio l’intensità degli allenamenti è uno dei problemi cui ha fatto riferimento Ranieri nelle scorse ore, quando gli è stato chiesto di esprimersi sul mercato aperto a campionato in corso. Queste le sue parole raccolte da Il Secolo XIX: “È una boiata pazzesca giocare in campionato con le trattative aperte. Dovrebbe durare solamente fino alla prima giornata. È così difficile capirlo? Ogni nuovo calciatore che arriva si porta dietro degli interrogativi, si è allenato bene o male finora? Riuscirà a sostenere i nostri carichi di lavoro? A adattarsi presto all’ambiente e a quello che chiedono allenatore e nuovi compagni?”.