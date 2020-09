Carolina Rey è Arisa – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Carolina Rey è Arisa nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Riuscirà ad imitare l’originale e risalire la classifica? Nel primo appuntamento l’abbiamo vista nei panni di Elettra Lamborghini, di cui ha curato ogni dettaglio.

Carolina dovrà passare quindi da un’artista più che scatenata ad una cantante calma e tranquilla. “Sono terrorizzata perchè questo brano mi colpisce doppiamente”, svela la concorrente. Il brano scelto è La notte, uno dei più famosi della cantautrice originale. Scopriamo di seguito il pensiero della giuria e il video della sua esibizione.

Carolina Rey è Arisa – Il verdetto

Carolina Rey è Arisa ed è impossibile non notare la forte somiglianza a livello fisico fin dal suo arrivo in studio. I lineamenti sono diversi, ci mancherebbe, ma la sua è forse una delle trasformazioni più riuscite della serata. Ottimo l’attacco e la vocalità, molto simile a quella dell’originale. Forse qualche punto calante e stonato, ma nulla che vada ad influenzare la performance in generale. “Veramente bravissima”, dice subito Lino, “a parte che hai fatto davvero un lavoro mostruoso qui. Poi lei ha una voce talmente particolare…”. Salemme sottolinea la difficoltà nell’interpretare una cantante come Arisa, con un modo di cantare molto particolare. “L’ho incontrata l’anno scorso nel dietro le quinte di uno spettacolo”, racconta, “mi aveva scambiato per Biagio Izzo”.

Anche Loretta si unisce al coro di complimenti: “Lei ha una vocalità straordinaria, una grande musicalità, difficile riproporla senza caratterizzarla troppo. Ti viene da fare la vocina da bambina, ma non è così. Ha questa voce classica con questa particolarità che la rende unica”. Panariello è d’accordo con la giudice: “Lei è talmente quella voce, quel personaggio, che ripeterlo era praticamente impossibile. Ma tu sei riuscita a fare questo piccolo miracolo”. Tra poco il video dell’esibizione di Carolina Rey.