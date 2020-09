Iolanda De Rosa Saviano Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

In questo inizio di stagione, a Uomini e Donne, sono arrivati molti volti nuovi tra dame e cavalieri. Una di queste, che si è già fatta notare al centro dello studio, è Iolanda De Rosa Saviano, appena approdata a Uomini e Donne, ma già molto determinata.

Nelle scorse puntate, Iolanda De Rosa Saviano è diventata immediatamente protagonista a Uomini e Donne. La dama, infatti, si è trovata al centro dello studio per raccontare della sua frequentazione con Costantino Diana e ha detto cose sconcertanti. Iolanda non è stata affatto tenera con Costantino, accusandolo di essere freddo e per nulla passionale.

Iolanda De Rosa Saviano è una nuova dama di Uomini e Donne

Nonostante all’inizio fosse molto presa e soddisfatta dalla frequenza delle telefonate, Iolanda non è rimasta altrettanto soddisfatta quando ha incontrato Costantino di persona. Nei loro appuntamenti, infatti, la dama ha lamentato la freddezza di Costantino che le è sembrato poco passionale nei suoi confronti.

Sembra che il cavaliere abbia tenuto a distanza la dama, rifiutando effusioni in pubblico, oltre che di andarla a trovare, nonostante Iolanda lo avesse invitato. Al punto tale che, la dama era tentata dal chiudere la frequentazione con Costantino. Alla fine, però, il cavaliere è riuscito a farle capire che lui ha bisogno di più tempo per carburare e Iolanda gli ha concesso un’altra possibilità. Costantino si è definito “lento”, suscitando anche una certa ilarità nello studio di Uomini e Donne.

Primi screzi con Costantino: imbarazzo in studio

Ma cosa sappiamo di Iolanda De Rosa Saviano prima del suo arrivo a Uomini e Donne? Iolanda ha quarantatré anni ed è di Napoli, come risulta dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne. La dama ha due figlie di 16 e 7 anni e non si è mai sposata. Ha un debole per gli uomini eleganti, in particolare in giacca e cravatta.

Iolanda è cattolica praticante, ma è anche affascinata dal buddismo. Si è definita ottimista e solare e in grado di stringere subito legami di amicizia. Iolanda ha due cani con i quali ama fare lunghe passeggiate nel suo tempo libero. Inoltre, la dama è una sportiva, ama fare jogging o esercizi di fitness a casa propria. Riuscirà Costantino ad adattarsi all’esuberanza mostrata da Iolanda? O la coppia sarà destinata a dividersi nello studio di Uomini e Donne?