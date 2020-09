Oroscopo di oggi, venerdì 25 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di venerdì 25 settembre 2020. Eccoci alla fine di questa settimana lavorativa. Quali ultimi colpi di scena riserverà questa giornata ai segni zodiacali? Il Leone dovrebbe cercare di essere meno ostinato, il Capricorno potrà mettersi in gioco, avviando un nuovo progetto di lavoro. Ancora molta stanchezza per la Vergine. Il Cancro sarà sotto pressione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: come indica l’oroscopo di venerdì farai molto fatica a tenere la tua rabbia sotto controllo. Sii prudente! Leone: dovresti provare ad andare incontro agli altri e non diventare ostinato, altrimenti finirai con il discutere animatamente. Sagittario: dovresti schiarirti le idee in amore. È tempo di capire cosa desideri per il tuo futuro.

Oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2020: segni di terra

Toro: stai per ricevere una notizia importante. In questa giornata potrai recuperare, sia in amore che sul lavoro. Vergine: potrebbe affiorare un po’ di stanchezza. Tieni duro! Nel weekend avrai modo di recuperare. Capricorno: le stelle favoriranno i nuovi porgetti di lavoro. Dovresti approfittarne!

Oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: Si prospettano tre giornate particolarmente accattivanti dal punto di vista sentimentale. I single a caccia di incontri, avranno ottime opportunità di successo. Bilancia: sarai confuso e piuttosto agitato. Cerca di non sfogare la tua agitazione sul rapporto di coppia. Acquario: ti sei impegnato molto e finalmente hai ritrovato una bella intesa con il partner. Si prospetta un weekend ricco di emozioni.

Oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: sei molto stressato. Il lavoro ti sta procurando molte preoccupazioni: servirà ancora un po’ di pazienza! Scorpione: sarà la giornata ideale per un confronto a cuore aperto. Sfruttala per chiarire ogni incomprensioni con il partner. Pesci: se nei giorni scorsi hai vissuto qualche momento di crisi nella coppia, durante le prossime ore potrai tentare una riappacificazione. Le stelle saranno dalla tua parte!