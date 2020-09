Ricetta brutti ma buoni: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come si preparano i brutti ma buoni, dei biscotti che come suggerisce il loro nome non sono bellissimi da vedere, ma sono buonissimi, genuini, si preparano in poco tempo. Ottimi da servire a colazione o come merenda e perché no anche se avete degli ospiti con una tisana o un tè, ne andranno tutti matti.

Brutti ma buoni – Ingredienti

Ingredienti per circa 20 biscotti.

Albumi a temperatura ambiente 150 g

Zucchero 200 g

Granella di nocciole 300 g

Baccello di vaniglia 1

Brutti ma buoni – Preparazione

Per preparare i brutti ma buoni cominciate ponendo gli albumi a temperatura ambiente in una planetaria munita di frusta. Cominciate a montare, e unite i semi di una bacca di vaniglia e, poco a poco, quando gli albumi sono già molto chiari e spumosi, anche lo zucchero. Montate a velocità media ancora 5 minuti: alla fine, sollevando la frusta dal composto dovrete ottenere la classica punta.

Aggiungete quindi alla meringa la granella di nocciole, poco per volta, amalgamatele mescolando delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto con una spatola. Trasferite ora il composto in una pentola di acciaio e ponetela sul fuoco dolce. Con un spatola morbida, continuate a mescolare, facendo cuocere la meringa.

Dovrete mescolare per circa 10 minuti, fino a che il composto non si sarà compattato. Con l’aiuto di due cucchiai, formate adesso dei mucchietti di impasto, ben distanziati gli uni dagli altri, su una teglia foderata di carta da forno 8.Una volta formati tutti i mucchietti, infornate i brutti ma buoni in forno statico preriscaldato a 130° per 45 minuti.

I brutti ma buoni devono asciugare senza bruciare: all’interno dovranno risultare asciutti e non molli, ma tenete a mente che, raffreddandosi, si induriranno un po’; regolate la cottura di conseguenza, in base alle caratteristiche del vostro forno. Potrebbe volerci qualche minuto in più o in meno. Sfornateli e lasciateli raffreddare.

Brutti ma buoni – Consigli utili

I brutti ma buoni si conservano per 7-8 giorni, chiusi in una scatola di latta. Se preferite, potete aromatizzare i vostri dolcetti con un pizzico di cannella.