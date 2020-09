Samantha De Grenet ama solo lui | Compagno fedele per la showgirl

E’ un volto storico dell nostra televisione che, recentemente, è tornato a far parlare di sé grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi. Si tratta della showgirl Samantha De Grenet, la quale, alla soglie dei cinquant’anni, anche questa estate ha sfoggiato un fisico perfetto. Forse il merito sarà anche di B-Dog, il suo amato cane, col quale Samantha si tiene in allenamento. Infatti, Samantha De Grenet ama fare lunghe passeggiate solo con lui.

La showgirl ama molto gli animali e ha raccontato, in un’intervista a cuore aperto al settimanale Nuovo Tv, quanto sia cambiata la sua vita da quando B-Dog ne fa parte. “E’ incredibilmente affettuoso. Riempie di coccole tutta la famiglia. Me l’ha regalato una cara amica”. Si può dire che, vista la sua fedeltà incondizionata e il suo affetto insostituibile, Samatha De Grenet ama solo lui, il suo Golden Retriever, B- Dog.

Samantha De Grenet ama molto il suo cane, B-Dog

“E’ la mia ombra. E’ stato al mio fianco anche nei momenti difficili. Con Brando invece si diverte da matti”. La showgirl si riferisce al tumore al seno avuto qualche tempo fa, dal quale, fortunatamente, è completamente guarita. Si tratta di sicuro di un episodio molto doloroso del recente passato di Samantha. Tuttavia, la conduttrice ne ha parlato più volte, anche per fare coraggio a chi, come lei, vive momenti di difficoltà simili. L’affetto di B-Dog è stato fondamentale anche in quel periodo buio.

Naturalmente Samantha De Grenet non si separa mai da B-Dog, neppure in vacanza e ha raccontato di cercare, ogni anno, spiagge attrezzate per portarlo con sé, anche se non è sempre “rilassante”. “Ha giocato nelle spiagge dog-friendly della Maremma. Io mi diverto un po’ meno perché quando si tuffa in mare come un matto non riesco a prendere il sole. Non è rilassante, ma lui sa ripagarmi col suo infinito amore”.

Nuovi progetti per la conduttrice

Samantha De Grenet ha raccontato di avere molti progetti per il proprio futuro. Recentemente, insieme a suo fratello, la conduttrice ha dato vita a una nuova attività imprenditoriale in cui crede molto. “Con mio fratello sono diventata imprenditrice: prodotti legati al benessere alimentare e spero che l’attività porti i frutti sperati”.

Forse questa nuova attività lavorativa porterà definitivamente Samantha De Grenet lontano dalla televisione? Al momento è difficile dirlo. Ma, naturalmente, la conduttrice si augura che i suoi nuovi progetti vadano a buon fine.