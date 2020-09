Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Cha Cha – VIDEO – Ballando 2020

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sfidano di nuovo la sorte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. La coppia ha proposto una Bachata la scorsa settimana, ma le critiche non sono mancate. Soprattutto da parte di Selvaggia Lucarelli, che non si è di certo risparmiata.

“Ci ha massacrato a tutte”, dice la concorrente. Ai suoi occhi, la giornalista avrebbe avuto un occhio di riguardo solo per gli uomini del programma. Questa volta la coppia dovrà cercare di convincere la giuria su tutta la linea. Ci riuscirà? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Il verdetto per il Cha Cha

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts si lanciano ancora una volta fra le braccia della seduzione. Lei ammiccante con quel ventaglio, ad inizio performance. Lui che scuote la testa contro il decolleté della concorrente. Qualche rigidità nei movimenti di Alessandra, ma le prese ci sono tutte. Questa volta propongono un Cha Cha che piace molto alla Smith. Scopriamo intanto grazie al VAR di Ippoliti che Maykel e Alessandra si sono scambiati un bacio nel finale. “Sei molto provocatrice”, dice la Presidentessa, “il Cha Cha è questo, un gioco fra uomo e donna che mi piace. Quello che devi migliorare tecnicamente è il ginocchio in giù”.

La concorrente però interrompe il tutto per sottolineare due dettagli alla Lucarelli: le donne possono fare quello che vogliono, non solo gli uomini. Poi rivela che la zia Sophia Loren ha manifestato un debole per Mariotto. “Ha ballato, per quanto riguarda la presa che non ha visto Ippoliti, immagino che tra poco arriverà”, dice Ivan. “Mi sembra che qualsiasi cosa dica finisca per finire nella trappola della Mussolini che cerca di buttarla in caciara e rissa”, dice Selvaggia, “lezioni di femminismo dalla Mussolini. Dovevo vedere anche questo”. La giudice poi aggiunge anche di non aver gradito la sua performance. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 5 (Smith), 5 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 27 punti. Tra poco il video di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.