Armando Incarnato è riuscito a conquistare il podio ma soprattutto il reale interesse di una corteggiatrice che, in un primo momento sembrava essere più propensa a conoscere il tronista Gianluca. Le lunghe settimane di corteggiamento da parte del cavaliere del trono over sembrano così aver portato un grandissimo risultato tanto da ricevere una dichiarazione a suo favore all’interno di Uomini e Donne.

L’importante indiscrezione ci arriva infatti da un caro amico di Armando Incarnato, Alessandro Tealdi che, nelle ultime ore ha dichiarato la scelta inaspettata di Lucrezia. Quali sono state le sue affermazioni?

Armando Incarnato conquista il podio

Il cavaliere del parterre maschile nelle ultime settimane è stato protagonista di un accesso scontro con Gianluca. Tra i due pretendenti infatti, il contendere è proprio la bellissima Lucrezia. La corteggiatrice scesa per un appuntamento al buio per diverse settimane non è riuscita a scegliere per chi realmente dichiararsi, creando così varie discussioni.

L’indecisione iniziale di Lucrezia e la poca voglia di mettersi in gioco di Gianluca, hanno dato la possibilità ad Armando Incarnato di iniziare un vero e proprio corteggiamento nei confronti della corteggiatrice. Il suo modo di fare e la determinazione del cavaliere sembrano aver portato i loro frutti all’interno della registrazione di ieri. Grazie a un’indiscrezione arrivata da Alessandro Tealdi, nonché amico fidato di Armando, abbiamo potuto sapere in anteprima per chi la giovane Lucrezia ha deciso di dichiararsi.

Lucrezia sceglie la conoscenza con il cavaliere

Durante la giornata di ieri si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e lo stesso Alessandro Tealdi ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram, la scelta che Lucrezia avrebbe fatto all’interno dello studio. La scelta della corteggiatrice è ricaduta così su Armando Incarnato. Il cavaliere conquista ancora una volta il podio grazie al suo modo di fare e al suo corteggiamento serrato nei suoi confronti.

È proprio Alessandro che, sul suo profilo Instagram ha caricato una foto del suo grande amico affermando: “In tv come nella vita non giochiamo mai per il secondo posto…”.

Le sue parole infatti, sono state confermate ancora una volta in Direct non lasciando così nessun dubbio sulla scelta di Lucrezia. La corteggiatrice è così pronta a conoscere solamente Armando Incarnato.