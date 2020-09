Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Candreva all’asta

Proprio ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Antonio Candreva dall’Inter alla Sampdoria. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto, legandosi di fatto alla società blucerchiata fino al 2024. L’arrivo di Candreva rappresenta l’innesto di esperienza che Ranieri chiedeva da tempo per aumentare il livello della rosa. L’ex laziale ha accettato con entusiasmo la nuova avventura, in quanto può sicuramente giocare con continuità e contribuire in modo importante alla causa blucerchiata.

Dove giocherà Candreva

Antonio Candreva è la tipica ala destra di corsa e di spinta. Alla Sampdoria trova la sua collocazione ideale a centrocampo, sulla fascia destra, dove difficilmente avrà molta concorrenza. Durante tutto l’anno scorso sugli esterni di centrocampo si sono alternati giocatori adattati (un esempio è Ramirez sulla corsia mancina), cosa che ha spinto Ranieri a chiedere giocatori con le caratteristiche appunto di Candreva. L’ex Inter sarà titolare, mentre Jankto sarà il suo primo cambio.

I bonus al Fantacalcio

La Sampdoria, grazie all’arrivo di Candreva, trova un giocatore capace di segnare e di mettere i compagni in condizione di farlo. La scorsa stagione, con la maglia dell’Inter, ha messo a segno 5 reti in 32 partite, partendo spesso dalla panchina. In Serie A ha collezionato 151 presenze e ha messo a segno 41 gol, andando anche tre volte in doppia cifra con la maglia della Lazio. Siamo sicuri che regalerà bonus importanti anche alla Sampdoria, dove potrà spingere senza doversi preoccupare eccessivamente della fase difensiva. D’altronde è dotato di un buon tiro dalla distanza e, ovviamente, può mettere in mezzo cross e assist per i compagni.

Cosa fare all’asta con Candreva

Diciamo che Candreva alla Sampdoria sarà un titolare fisso nello scacchiere di Ranieri. Per come gestire il giocatore all’asta, è giusto fare delle differenze a seconda dei casi. Il miglior affare lo hanno fatto quei fantallenatori che hanno preso Candreva a pochissimo, in quanto riserva dell’Inter, e se lo ritrovano titolare alla Sampdoria. Se il giocatore è rimasto svincolato, in caso di asta di riparazione, può diventare un rinforzo importante per ogni squadra. Se invece dovete ancora fare l’asta è prevedibile che Candreva può diventare un giocatore abbastanza ambito, a seconda del numero dei partecipanti il suo prezzo potrebbe aggirasi intorno al 3-4% del budget.