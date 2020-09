Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Salsa – VIDEO – Ballando 2020

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira ci regalano una nuova performance artistica nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Nel primo appuntamento li abbiamo visti alle prese con una Samba. Visto che i giudici non hanno capito la sua performance, Costa è convinto di non essere stato capito appieno.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira riusciranno a convincere la giuria? “Ho partecipato una volta a La Prova del Cuoco, non è che sono diventato uno Chef”, dice nella clip settimanale. Il concorrente però vuole dimostrare di essersi impegnato negli allenamenti e lanciare un messaggio a favore degli oceani. Scopriamo il verdetto e il video della performance.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Il verdetto per la Salsa

Li abbiamo visti in blu e ora in rosso. Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira ci parlano di ambiente e di come la plastica inquini i mari di tutto il mondo. Lui vestito da granchio, lei da medusa, ci propongono una Salsa sulle note della canzone principale della Sirenetta. Purtroppo la creatività del concorrente non soddisfa i giudici. La Smith è sicura di aver visto tanto intrattenimento, ma poco ballo. “La prossima volta dovete ballare”, dice invece Canino. Il concorrente decide quindi di fare un patto con i giudici: promette la prossima settimana si travestirà da essere umano.

“Sono contento che non mi devo rassegnare al fatto che non ballerai”, dice Zazzaroni, “della Salsa avevi solo il colore oggi. Mi piace il fatto che tu sia ironico, per dissacrare bisogna conoscere un pochino anche la sacralità”. Secondo la Lucarelli, il concorrente si starebbe nascondendo. Ha notato delle clip una sagacia e un’ironia molto forte, per poi trovarlo come pulcino spaurito in pista. “Si nasconde dietro queste carnevalate che rimangono tali e non hanno nulla a che vedere con il ballo”, aggiunge, “Stai facendo una gara di ballo o un reality?”. La maestra invece difende il suo allievo, sicura che potrà evolversi e dimostrare quanto vale. I voti: 2 (Ivan), 6 (Canino), 2 (Smith), 1 (Lucarelli), 0 (Mariotto), per un totale di 11 punti. Tra poco potrai rivedere il video di Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.