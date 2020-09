Gianni Sperti pensieri azzardati | Opinionista cerca aiuto fuori Uomini e Donne

E’ un periodo complicato per Gianni Sperti fuori da Uomini e Donne. Dopo un’estate piena di nuovi progetti molto interessanti, come quello legato alle tradizioni sarde, L’opinionista storico di Uomini e Donne ha manifestato più volte un certo disagio sui social. Gianni ha detto di essere molto soddisfatto della sua vita, tuttavia è evidente che sente la mancanza di qualcosa. Sarà per questo che Gianni Sperti sembra essere vittima di pensieri azzardati e si è lamentato di ciò su Instagram.

L’ex ballerino è spesso protagonista di bellissimi servizi fotografici e ne condivide alcuni scatti sul suo profilo Instagram coi suoi follower. Tuttavia, Gianni non manca mai di commentare ogni foto con un pensiero profondo, legato alle sue sensazioni circa la foto che ha pubblicato. Recentemente, Gianni Sperti si è lamentato della mancanza dell’amore nella sua vita.

Gianni Sperti cattivi pensieri

Sarà per questo che, ultimamente, Gianni Sperti è in preda a pensieri azzardati? In un post condiviso su Instagram poche ore fa, l’ex ballerino sembra chiedere aiuto proprio per smettere di pensare. “Insegnami a scordarmi di pensare…” scrive l’opinionista storico di Uomini e Donne non senza un pizzico di disperazione, come se cattivi pensieri lo preoccupassero davvero troppo.

Ma di cosa potrebbe trattarsi? A che cosa potrebbe essere legato questo piccolo sfogo dell’ex ballerino, solitamente solare ed empatico? Difficile fare previsioni più concrete, non essendoci ulteriori dettagli in merito. Tuttavia è evidente che Gianni Sperti è molto amato e molto seguito dai suoi follower, i quali si sono preoccupati in seguito a queste parole.

Momento difficile a Uomini e Donne

In molti, infatti, hanno letteralmente inondato di frasi di incoraggiamento il profilo di Gianni Sperti. I fan hanno cercato di fare forza a Gianni, facendogli capire quante qualità preziose possegga. E’ impossibile, ormai, pensare a Uomini e Donne senza Gianni Sperti. L’opinionista storico del talk show sui sentimenti è sempre protagonista durante le puntate e dice la sua sui vari protagonisti.

Gianni Sperti si lascia sempre guidare dal suo istinto infallibile a Uomini e Donne. L’ex ballerino si è emozionato e ha fatto il tifo per molte coppie nate al talk show, ma ha anche contribuito a smascherare molti falsi sentimenti. Cosa riserverà il futuro a Gianni Sperti, dentro e fuori Uomini e Donne? L’ex ballerino ritroverà il suo equilibrio?