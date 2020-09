HIGHLIGHTS Inter – Fiorentina: l’Inter ritorna “pazza” ma la spunta nel finale – VIDEO

Partita d’esordio per l’Inter che riparte con il confermatissimo Antonio Conte in panchina: i nerazzurri con gli acquisti di Hakimi e Vidal, sommati ai “ritorni” di Nainggolan e Perisic hanno aumentato la qualità della rosa e permettono di alzare anche le aspettattive dei tifosi.

La “solita” Inter, decisamente folle e imprevedibile raddrizza una partita che si era messa male fin da subito: marcatura approssimativa della difesa e Kouamè segna lo 0-1, e la viola sostanzialmente non corre rischi fino alla mezz’ora quando l’Inter spinge fino a trovare un goal allo scadere della prima frazione con Lautaro, che manda le squadre all’intervallo sull’1-1, ed è lo stesso Lautaro a firmare il goal del sorpasso dopo pochi minuti dal ritorno in campo (anche se la rete viene considerato autogoal di Ceccherini). Il vantaggio dura poco: Castrovilli e Chiesa, su assist di Ribery riportano i viola in vantaggio nel giro di pochi minuti. L’assalto finale, con il subentrato Hakimi porta i frutti sperati: il neoacquisto confeziona il 3 a 3 e Sanchez, manda in porta D’Ambrosio per il 4 a 3 finale.