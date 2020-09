Oroscopo di oggi, sabato 26 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di sabato 26 settembre 2020. Un nuovo fine settimana sta per cominciare, L’ultimo di settembre. Quali colpi di scena riserverà ai segni zodiacali? Il Sagittario dovrebbe staccare la spina, la Bilancia sarà molto confusa a causa del lavoro. Finalmente la Vergine e il Cancro ritroveranno più energia. Ancora molta inquietudine per l’Ariete e il Leone. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi sabato 26 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: si prospetta una giornata più serena rispetto a quelle appena vissute. Potrai fermarti a riflettere un po’ sulla tua situazione attuale. Leone: avrai l’agitazione alle stelle. Dovresti provare ad ammorbidirti un po’, altrimenti finirai con il discutere per tutto il giorno. Sagittario: se ti sentirai esausto mentalmente, forse vorrà dire che è arrivata l’ora di staccare la spina. Perché non organizzi una piccola gita fuori porta!

Oroscopo di oggi sabato 26 settembre 2020: segni di terra

Toro: potresti avere un leggero calo fisico. Sii prudente, soprattutto in amore ed evita le provocazioni! Vergine: finalmente ti sentirai più forte rispetto al resto della settimana. Preparati, perché ti aspetta una settimana ricca di impegni e soddisfazioni. Capricorno: stai tornando in pista! Se saprai metterci impegno e concentrazione questo autunno potrà regalarti risultati inaspettati.

Oroscopo di oggi sabato 26 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: potrai buttarti alle spalle le tensioni dei giorni scorsi e concederti un weekend all’insegna della leggerezza e del relax. Bilancia: continui ad avere una grande confusione, soprattutto sul lavoro. Dovresti cominciare a trovare dei nuovi riferimenti, a ritagliarti un nuovo spazio. Acquario: il lavoro ti procurerà molte perplessità. In questo momento la tua priorità a mettere ordine nelle questioni pratiche, a discapito di quelle sentimentali.

Oroscopo di oggi sabato 26 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: ritroverai un po’ di tranquillità, ma i problemi di lavoro non saranno risolti del tutto. Servirà pazienza e buonsenso. Scorpione: se hai vissuto una crisi con il partner o qualche piccolo battibecco, durante il weekend avrai l’occasione per rimediare, per riportare l’armonia. Pesci: dovresti sfruttare le prossime 48 ore per schiarirti le idee in amore. Cosa desideri davvero? È arrivato il momento di rispondere.