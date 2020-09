Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Cha Cha – Video – Ballando 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono i quarti concorrenti ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Come andrà la loro nuova esibizione? Nella prima puntata, i due hanno proposto un Charleston. La clip della settimana invece ci mostra il comico sempre divertito e insoddisfatto di se stesso. “Molto competitivo, molto serio e sa quello che vuole”, dice la maestra.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova riusciranno a convincere la giuria? A differenza dei rivali, l’artista decide di non esporsi troppo e mostrare la propria fragilità. “Mi prenderei e mi farei surgelare e riscongelare fra 30 anni”, dice. Scopriamo di seguito il verdetto e il video dell’esibizione.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Il verdetto per il Cha Cha

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova si lanciano in un Tango. Prima della performance però assistiamo ad una breve esibizione del concorrente in spagnolo. L’attore è stato più che sensuale per la Lucarelli e vorrebbe che regalasse qualche lezione ai rivali. “Sei uscito fuori”, aggiunge Ivan, “usala anche per il Paso quella faccia. Ricalcala, era molto divertente. Qualche passo non era straordinario, ma nel complesso un bel minuto”. D’accordo anche Canino, che svela di aver rivissuto un ricordo grazie ad una citazione di Anna Marchesini. “Hai fatto in un modo decoroso, questa contaminazione spagnolo e Cha Cha è favoloso”, dice la Smith, “so che hai 72 anni, ma ne dimostri 27”.

Anche Mariotto si dichiara entusiasto, ma solo della pettinatura di Solenghi. “A parte gli scherzi, quando ho visto che sei apparso non ti ho riconosciuto”, aggiunge, “quest’aria mi è piaciuta. Rimani così”. Il comico invece rivela di aver appena festeggiato i 50 anni dal suo primo debutto nel mondo dello spettacolo. I voti: 7 (Ivan), 7 (Canino), 6 (Smith), 9 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 37 punti. Tra poco potrai rivedere il video dell’esibizione di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.