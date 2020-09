Oroscopo Branko – settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Sta per cominciare una nuova settimana, l’ultima del mese di settembre. Quali colpi di scena riserveranno gli astri ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Come prevede l’oroscopo di Branko la prossima settimana partirà con il piede giusto. Lunedì sarà una giornata vincente per le pubbliche relazioni, ma già martedì affiorerà un po’ di stanchezza: fai attenzione! Giovedì ci sarà un cambio di Luna stressante.

Toro

Lunedì potresti accusare un forte stress: servirà cautela! Mercoledì avrai buoni amici disposti a darti una mano volentieri, sabato ti aspetta una serata all’insegna del romanticismo, merito di Venere nuovamente attiva.

Gemelli

Martedì prossimo dovrai fare i conti con una concorrenza agguerrita, mercoledì dovrai impegnarti a superare la tua profonda insicurezza. Venerdì potresti imbatterti in un incontro molto interessante.

Cancro

Martedì la Luna sarà favorevole e favorirà la vita sentimentale: approfittane! Giovedì sarà una giornata piuttosto faticosa, mentre venerdì Venere tornerà in aspetto armonico e regalerà emozioni speciali a tutti gli innamorati.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana non comincerà nel migliore dei modi. Lunedì, infatti, potresti sentirti poco lucido, mentre martedì qualcuno potrebbe ottenere un prestito. Venerdì il nuovo transito di Venere porterà soldi!

Vergine

Lunedì avrai fascini in abbondanza, venerdì arriverà Venere nel tuo segno, determinata a dare nuovo slancio alla tua vita sentimentale. Preparati a vivere una domenica all’insegna della felicità!

Bilancia

Mercoledì potresti soffrire d’insonnia, forse per colpa del molto nervosismo accumulato. Giovedì dovrai fare attenzione, perché qualche rivale potrebbe metterti in difficoltà. Domenica sarà una giornata molto piacevole: il dialogo con i famigliari tornerà sereno!

Scorpione

Martedì potrebbe emergere un sogno d’amore che mercoledì le stelle aiuteranno a realizzare! Venerdì, inoltre, Venere entrerà in Vergine, tuo segno amico, e tornerà favorevole.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana inizierà con molti consensi da parte di chi ti sta vicino, lunedì! Martedì dovresti cominciare una dieta depurativa per aiutare il tuo corpo, mentre giovedì riscoprirai una passione.

Capricorno

Lunedì i tuoi affari procederanno alla grande, venerdì Venere in aspetto favorevole darà nuova verve alla tua vita sentimentale. Domenica, infine, vivrai una bellissima giornata ricca di emozioni speciali.

Acquario

Martedì potresti valutare l’eventualità di fare alcuni investimenti: va bene, purché siano sicuri! Mercoledì sarai coinvolto in una trattativa importante, mentre sabato sarà un giorno all’insegna della passione.

Pesci

Lunedì sarà la giornata buona per fermarsi a riflettere su ciò che non va nella tua vita, mercoledì rischierai di essere troppo possessivo nei confronti del partner. Occhio a venerdì, perché potresti diventare troppo polemico!