Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre. Siamo alle porte di una nuova settimana. Una settimana particolare, perché vedrà settembre cedere il passo al mese di ottobre. Quali segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana comincerà alla grande dal punto di vista sentimentale. I single potranno imbattersi in qualcuno di interessante all’improvviso. Le storie appena ante avranno molta fortuna. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme importanti nei prossimi giorni. Entro la fine dell’anno ci saranno molte novità.

Toro

Dovresti prova a non drammatizzare le cose in amore, altrimenti rischierai di vivere due giornate piuttosto pesanti. In questi giorni sei molto agitato: sicuro di amare ancora il partner? Sul lavoro si prospetta una settimana stracolma di impegni. Se proverai ad avviare nuovi progetti aspettati un po’ di fatica iniziale. Dovresti usare una buona strategia e un programma ben organizzato. Fai attenzione alle spese!

Gemelli

In amore dovresti provare a metterti in gioco. Favoriti gli incontri con un Ariete, una Bilancia o uno Scorpione. Domenica sarà una giornata particolarmente promettente! Occhio a qualche piccolo fastidio fisco durante i primi giorni di ottobre. Sul lavoro dovrai essere pronto a cogliere le nuove opportunità, specialmente venerdì prossimo! Lunedì e martedì, invece, potrebbero nascere delle tensioni. In ogni caso, entro la fine dell’anno potrai recuperare tempo e denaro perso.

Cancro

La Luna sarà in aspetto armonico: martedì e mercoledì potrebbe ro diventare due giornate ricche di emozioni in amore, se vorrai lasciarti andare. Sul lavoro dovrai fare attenzione a non strafare, a non chiedere troppo al tuo fisico. Stanno per arrivare importanti occasioni e alcune novità.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana Venere nel segno e continuerà a favorire la tua vita sentimentale. Venerdì sarà una giornata da segnare sul calendario! Sul lavoro dovrai mantenere il sangue freddo e non azzardare mosse affrettate. Per fortuna Marte sarà a favore e aiuterà a trovare qualche soluzione a dei problemi legali.

Vergine

Ti aspetta una settimana molto intrigante dal punto di vista amoroso. Ancora di più se consideriamo il fatto che venerdì prossimo Venere raggiungerà il tuo segno: non mettersi in gioco sarebbe un vero peccato! Sul lavoro, anche se avrai colleghi ostili, procedi dritto lungo la tua strada. Le stelle ti incoraggiano a lavorare su progetti più ambiziosi.

Bilancia

Da questa settimana la ruota comincerà a girare per il verso giusto. È tempo di buttarsi alle spalle le tensioni di agosto e di settembre e aprirsi a una fase decisamente più interessante in amore. Fai attenzione solo ai legami con la Bilancia e il Capricorno. Sul lavoro potresti aver già vissuto qualche miglioramento, ma al momento la stanchezza è troppa. Cerca di riposare un po’ di più!

Scorpione

In amore dovrai usare estrema cautela. Mercurio entrerà nel segno: cerca di evitare ogni forma di polemica fino a sabato sera. Qualcuno forse sarà indeciso tra due relazioni: rifletti con molta calma, prima di prendere una decisione! Sul lavoro sarà una settimana poco convincente. Potrebbero arrivare nuovi progetti, eppure tu senti che è arrivato il momento di dare una svolta importante.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana avrai Venere e Marte in aspetto favorevole. Se gli ultimi mesi sono stati faticosi in amore, d’ora in poi le cose andranno molto meglio! Sul lavoro il periodo che va da ottobre a dicembre sarà molto promettente per i nuovi progetti.

Capricorno

Molto presto Venere tornerà attiva e favorirà i sentimenti. Chi sarà a caccia di nuovi incontri avrà ottime possibilità. Le relazioni poco trasparenti potranno essere chiarite, qualcuno riuscirà perfino a riavvicinarsi a una persona che non sentiva da tempo. Ottima la giornata di domenica, mentre venerdì e sabato potrebbero emergere delle tensioni.

Acquario

In amore potrebbero esserci nuovi problemi, ma non dipenderà necessariamente dall’altro. Tu sei molto confuso, cambi troppo spesso idea. Dovresti fermarti a riflettere e fare chiarezza dentro di te. Sul lavoro hai una gran voglia di cambiare. Come suggerisce lo stimato astrologo de I Fatti Vostri dovresti cominciare con il fare delle richieste, magari nei prossimi mesi qualcosa succederà! Attenzione alle tue finanze!

Pesci

Dovresti cercare di essere meno esigente in amore, a non pretendere troppo dal partner. Chi sta avendo molte esitazioni, dovrà fare in modo di chiarire entro i prossimi giorni, perché durante il mese di ottobre le stelle ti imporranno un aut aut. Sul lavoro si prospetta una settimana molto incoraggiante, tu avrai molte buone idee. Ottime le giornate di giovedì e venerdì.