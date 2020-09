Armando Incarnato rimedia ai suoi errori | Buoni propositi a Uomini e Donne

In questa nuova edizione di Uomini e Donne, Armando Incarnato rimedia ai suoi errori del passato cambiando completamente atteggiamento. Il cavaliere campano ha rivelato quali sono i buoni propositi per la sua terza stagione a Uomini e Donne in un’intervista a cuore aperto al Magazine ufficiale di Uomini e Donne

Armando Incarnato rimedia ai suoi errori cercando di essere un uomo nuovo a Uomini e Donne. “Ho riflettuto molto sui miei errori e ho capito che devo essere diverso da come sono stato finora, per non fallire più in amore: devo essere meno irruento, meno impulsivo e soprattutto più rispettoso nei confronti di alcune situazioni e di alcune donne”.

Armando Incarnato rimedia agli sbagli del passato

Il cavaliere campano ha spiegato di avere molti buoni propositi, ma il primo è amare maggiormente se stesso, per amare gli altri. “Ho tanti buoni propositi quest’anno ma per far sì che si avverino mi rendo conto che ho bisogno di mostrare un lato del mio carattere che c’è ma che è totalmente diverso da quello palesato finora. Quest’estate ho avuto modo e tempo di riflettere sul mio percorso (a Uomini e Donne e in generale), sui miei errori, e automaticamente su ciò che mi ha portato a fallire in amore. Almeno fino a oggi”.

Nelle sue riflessioni Armando Incarnato è giunto a una conclusione molto semplice. “La verità, ho capito, è più semplice di quanto si pensi: se non ami te stesso non puoi amare gli altri. E, facendo un lavoro sulla mia persona, sono arrivato alla piena consapevolezza di ciò che sono e di quanto invece sia distorta la visione che si ha di me”.

Cavaliere nuovo a Uomini e Donne

“Amare se stessi per amare gli altri significa volersi bene e, se ti vuoi bene, cerchi in tutti i modi di farti amare in modo tale che chi si avvicini a te possa farti solo del bene e mai il contrario. Per far sì che questo accada però bisogna essere diversi. E io lo devo essere da come sono stato finora: meno irruente, meno impulsivo e soprattutto più rispettoso nei confronti di alcune situazioni e di alcune donne che per quanto possano ferire, mentire, inventare, hanno comunque diritto a essere trattate con quel rispetto e quell’educazione che va oltre i loro comportamenti”.

Armando Incarnato è stato più volte rimproverato anche da Maria De Filippi per la poca sensibilità mostrata in passato nei confronti delle dame con cui è uscito, come Veronica Ursida. Ma le cose cambieranno. Il più ambizioso dei buoni propositi del cavaliere campano è, senza dubbio, tenersi lontano dalle discussioni nello studio di Uomini e Donne. “Il più grande dei miei propositi, tanto per iniziare, è essere un Armando diverso, un Armando paziente, tranquillo e sereno ma anche un Armando che ama se stesso e che, proprio per questo, eviterà determinate situazioni e conoscenze”.