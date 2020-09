Coppa Italia: sono state rese note le designazioni del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. In questo turno le partite si disputeranno mercoledì 30 settembre, con la sola eccezione di Monza-Triestina, in programma domani 29 Settembre alle ore 20.45. Ricordiamo che il turno si disputa in partite di sola andata in casa della meglio posizionata nel ranking nazionale. Al termine dei 90′ regolamentari, in caso di parità, si disputano tempi supplementari e poi eventuali calci di rigore.

Coppa Italia: tutti gli arbitri del secondo turno eliminatorio

Con il consueto comunicato pubblicato sul sito della AIA sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il secondo turno eliminatorio della COPPA ITALIA 2020-2021. È l’occasione per i designatori di mescolare arbitri della CAN A-B e fischietti della CAN C dando loro la possibilità di ulteriore esperienza nella competizione nazionale.

CREMONESE – AREZZO h. 15.00

MANGANIELLO

PAGANESSI – SCHIRRU

IV: NICOLINI

VENEZIA – CARRARESE h. 16.00

ROS

BACCINI – LOMBARDI

IV: BORDIN

PESCARA – N. NOTARESCO h. 15.30

DI MARTINO

DI MONTE – MACADDINO

IV: CUDINI

REGGIANA – MONOPOLI h. 18.00

RAPUANO

BRESMES – ROSSI C.

IV: ARACE

COSENZA – ALESSANDRIA h. 15.00

PEZZUTO

ROBILOTTA – CIPRESSA

IV: GAROFALO

EMPOLI – RENATE h. 17.00

MARCHETTI

RASPOLLINI – ZINGARELLI

IV: CREZZINI

ASCOLI – PERUGIA h. 17.00

MASSIMI

DI GIOIA – MARCHI

IV: FELICIANI

BRESCIA – TRAPANI h. 20.00

ILLUZZI

VILLA – DELLA CROCE

IV: CALZAVARA

CITTADELLA – NOVARA h. 15.00

ABBATTISTA

AVALOS – TRINCHIERI

IV: KUMARA

REGGINA – TERAMO h. 14.00

SANTORO

VECCHI – SECHI

IV: CAVALIERE

LR VICENZA – PRO PATRIA h. 16.00

AYROLDI

AFFATATO –SCARPA

IV: LOVISION

FROSINONE – PADOVA h. 15.00

CAMPLONE

PERROTTI – YOSHIKAWA

IV: MORICONI

LECCE – FERALPISALO’ h. 18.00

ROBILOTTA

FIORE – PALERMO

IV: LONGO F.

V. ENTELLA – ALBINOLEFFE h. 16.00

GARIGLIO

ROSSI M. – MIELE

IV: GUALTIERI

PISA – JUVE STABIA h. 16.00

MARINI

COLAROSSI – SCATRAGLI

IV: GALIPO’

SPAL – BARI h. 21.00

SOZZA

TARDINO – LOMBARDO

IV: DI GRACI

PORDENONE – CASARANO h. 18.00

AMABILE

ROSSI L. – MORO

IV: ZUFFERLI

MONZA – TRIESTINA Martedì 29/09 h. 20.45

SERRA

IMPERIALE – ANNALORO

IV: PANETTELLA

SALERNITANA – SUD TIROL h. 18.00

PATERNA

MARGANI – PAGNOTTA

IV: MIELE

CHIEVO – CATANZARO h. 18.00

MERAVIGLIA

BERCIGLI – BERTI

IV: MONALDI