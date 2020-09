Nero a metà 2, quarta puntata – Anticipazioni 28 settembre

Nero a metà 2 ritorna con la quarta puntata nel prime-time di Rai 1 del 28 settembre 2020. Verranno trasmessi gli episodi 7 e 8, Quanto è difficile cambiare e Un gioco pericoloso. Nel primo appuntamento, la squadra indaga sulla morte di un’assistente sociale. Muzo intanto si sente in colpa per la morte della moglie.

Nel secondo, Marta decide di seguire una pista sulla morte di Paolo che la porta fino a Napoli. Le anticipazioni di Nero a metà 2 ci svelano che Carlo non verrà messo a conoscenza delle sue intenzioni.

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata di Nero a metà 2, Malik (Miguel Gobbo Diaz) fa una conoscenza speciale mentre cerca di risolvere un caso di omicidio. Un accumulatore seriale è stato ucciso nel suo appartamento e la Repola riuscirà a risalire al colpevole. Intanto, Muzo (Fortunato Cerlino) riceve gli arresti domiciliari e affronta l’assenza di Olga. Carlo (Claudio Amendola) invece inizia a preferire la compagnia di Marta (Nicole Grimaudo) a quella della moglie. Cristina però scopre che lui e ha mentito e dopo aver deciso di lasciare casa, preferisce far finta di nulla e continuare a vivere il loro matrimonio.

Nero a metà 2, quarta puntata – Anticipazioni e trame

Nell’episodio 7, Malik e gli altri indagano sulla morte di un’assistente sociale. La donna è stata uccisa nel suo garage e il primo sospettato diventa un ex amante violento, che in passato ha alzato le mani su di lei. Sembra tra l’altro che l’uomo fosse nel suo appartamento poco prima del delitto. Intanto, Muzo non si dà per vinto e continua ad indagare sulla morte di Olga. I sensi di colpa però iniziano a farsi sentire.

Nell’episodio 8, la squadra indaga sulla morte di uno sportivo, morto avvelenato dopo una notte di passione con una cliente. La donna diventa la principale sospettata, ma si scoprono che l’assassino potrebbe essere qualcuno dei familiari della vittima. Intanto, Marta decide di seguire una pista utile sulla morte di Paolo e raggiunge Napoli. Le anticipazioni di Nero a metà 2 ci rivelano che Carlo scoprirà il suo piano e incaricherà Cantabella di non perderla d’occhio.