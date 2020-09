Calciomercato – Affari e trattative 29 settembre – Lautaro rinnovo vicino – Rugani c’è il Valencia – De Paul verso la Russia

Il calciomercato entra nel vivo e tutte le società cercano di chiudere i giusti affari e portare avanti trattative a ritmo serrato per non arrivare agli ultimissimi giorni per piazzare il colpo decisivo.

Lautaro: si avvicina il rinnovo

Lautaro Martinez e l’Inter, futuro ancora insieme. Dopo la chiusura del mercato nuovi contatti per il rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. Parti più vicine. E sul contratto ci sarà una clausola particolare. Una clausola anti Juve da circa 170 milioni di euro. Un modo per allontanare i bianconeri che potrebbero pensare a Lautaro in caso di uscita di Cristiano Ronaldo o Dybala il prossimo anno. E così l’Inter ha deciso di prendere le precauzioni del caso. Quella anti Juve non sarà l’unica clausola. Allo studio vi sono anche clausole per le altre big europee.

Milan: fatta per Hauge

Il Milan ha deciso di fare in fretta e ha chiuso per Jens Petter Hauge del Bodo Glimt. Agente in città con il partner italiano da ieri mattina, contatti e contratti oramai pronti per essere firmati. L’intesa con il giocatore è totale, anche quella coi norvegesi è arrivata in serata. Si chiude a 5 milioni di euro. Fumata bianca dietro l’angolo, oggi gli ultimi dettagli, poi visite e firma.

Lazio: ritorna Hoedt e prolunga Luis Alberto

La Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Luis Alberto Romero Alconchel sino al 30 giugno 2025.

Dopo Fares anche Wesley Hoedt sta aspettando a Roma la possibilità di firmare con la Lazio. I biancocelesti ancora non gli hanno fatto sostenere le visite in attesa di poter cedere uno tra Bastos e Wallace che però per il momento non si muovono. Non ci sono dubbi sull’acquisto del giocatore che tornerà in prestito con diritto di riscatto dal Southampton, ma l’indice di liquidità blocca le operazioni con il rischio che l’ultima settimana venga vissuta come una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere queste due operazioni in entrata.

De Paul verso la Russia

Pressing dello Zenit San Pietroburgo per Rodrigo De Paul. Il club campione di Russia, che dopo 9 turni guida anche l’attuale classifica insieme allo Spartak Mosca, ha messo sul piatto 30 milioni di euro per il centrocampista argentino. Offerta importante, ma che non porterà alla fumata bianca: l’Udinese, infatti, per dar via la stella della sua squadra chiede 40 milioni di euro.

Rugani: c’è il Valencia

Il Valencia cerca un difensore e il nome è quello di Daniele Rugani. Alla Juventus sono arrivate più proposte in questi giorni, una di queste dal Leeds United di Marcelo Bielsa che poi ha considerato prioritari altri obiettivi. Quella degli spagnoli sembra l’offerta più convinta: la Vecchia Signora preferirebbe monetizzare per l’addio del centrale ma apre anche alla possibilità del prestito. L’intesa tra società è possibile, adesso si attende l’ok e il via libera da parte del calciatore.