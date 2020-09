Davide Lorusso colpo di fulmine | Storia già scritta a Uomini e Donne

Dalle anticipazioni circolate sul web, Jessica Antonini lo ha già scelto, ma non tutti credono alla sua buona fede. Stiamo parlando di Davide Lorusso, il corteggiatore preferito della tronista fin dalla prima puntata di Uomini e Donne. Tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è stato un colpo di fulmine fin dal primo momento? O ci sono altri risvolti che non si conoscono?

Il corteggiatore si è confidato col Magazine ufficiale di Uomini e Donne rivelando tutte le sue sensazioni più intime sul suo percorso, prima che si diffondesse la notizia della scelta di Jessica. “Non so se si possa parlare di un vero e proprio colpo di fulmine, ma sicuramente ci siamo trovati immediatamente con gli sguardi. Prima che Jessica mi portasse in esterna, in studio avevamo iniziato a studiarci con gli occhi. Poi, durante l’uscita, si è acceso qualcosa in più e ci siamo trovati a parlare anche di argomenti non banali”.

Davide Lorusso ha avuto un colpo di fulmine?

Davide Lorusso ha raccontato di aver provato immediatamente qualcosa di forte per Jessica, simile a un colpo di fulmine. “Con Jessica sto bene ed è tutto così inaspettato. Sono molto contento e positivo per quello che sta accadendo. La sua storia è molto intensa e profonda. Dalla prima esterna sono rimasto catturato dal fatto che, pur essendosi mostrata molto forte e a tratti con un carattere aggressivo, con me tira fuori il suo lato più dolce, femminile e sensibile. E questo mi piace tantissimo”.

Tuttavia il corteggiatore sta cercando di vivere la conoscenza con serenità, senza preoccuparsi né del futuro, né degli avversari. “Sto cercando di vivere questa conoscenza senza preoccupazioni rivolte al futuro. E’ normale che abbia dei dubbi su di lei e su di noi insieme: siamo due persone che per molti aspetti si trovano agli opposti. Lei è molto vivace, sempre attiva, io invece ho un’indole più tranquilla e pacata. Sono consapevole che, se volessimo costruire qualcosa di solido, dovremmo cercare di continuo un equilibrio stabile. Per il momento, però, preferisco vivermi il presente e pensarci il meno possibile”.

Scelta già fatta a Uomini e Donne

Anche il fatto che Jessica sia già mamma è vissuto come un valore aggiunto da parte di Davide Lorusso. “E’ sicuramente una situazione nuova, ma non mi spaventa né mi preoccupa. Nel momento in cui arriverò a innamorarmi di Jessica, sarà una naturale conseguenza amare suo figlio perché è parte di lei. Jessica mi ha fatto capire – e traspare – che non ha bisogno di un’altra persona che pensi a suo figlio, perché lei sa benissimo badare a se stessa e a lui. Vuole un complice e un compagno, quindi non sono assolutamente preoccupato, anzi la vedo come una cosa positiva anche per me”.

Visualizza questo post su Instagram Finally a new work day in #Milan. #shooting#campari#bartender Un post condiviso da Davide Lorusso (@davidelorusso26) in data: 19 Ago 2020 alle ore 9:02 PDT

Tuttavia, dopo la scelta di Jessica Antonini sono circolate voci di possibili accordi fuori da Uomini e Donne. Oltre che della possibilità che Davide Lorusso non fosse del tutto libero. Come andrà a finire la loro storia fuori da Uomini e Donne?