I 5 segni zodiacali più permalosi. Il tuo è tra questi?

Raramente l’essere permalosi viene tollerato con leggerezza, venendo considerato un difetto praticamente in qualasisi occasione, ma esistono ovviamente profili che manifestano questo modo di essere in maniera più evidente di altri, non a caso sono generalmente alcuni segni zodiacali in particolari. Scopri quali sono i segni più permalosi:

Scorpione

Non dovrebbe sorprendere molto vedere lo Scorpione in questa lista: decisamente orgoglioso anche se in apparenza sempre mite e serafico, non lesina stilettate quando viene criticato o messa in dubbio una sua visione delle cose. Anche quando sembra reagire in maniera posata e matura probabilmente aspetta solo il momento giusto per esternare il proprio disappunto.

Ariete

Decisamente più impulsivo rispetto allo Scorpione, l’Ariete è in tipico profilo permaloso facilmente riconoscibile da subito, anche da chi non lo conosce profondamente. I nati sotto questo segno hanno il pregio della schiettezza ma questa diventa fastidiosa quando si rivolge loro una critica o semplicemente un pensiero differente dal proprio.

Pesci

Più passivo degli altri segni considerati permalosi, Pesci reagisce in maniera meno evidente di fronte agli “attacchi”, tendendo a non esternarlo in maniera palese ma mostrando il proprio disagio e disappunto in maniera più orizzontale e meno evidente. Generalmente risulta molto facile farli sentire inadeguati, non riescono sempre a cogliere l’ironia e la prendono decisamente sul personale.

Leone

Più aperto e gioviale, ma il Leone non deve trarre in inganno, visto che non sono rari atteggiamenti non particolarmente maturi quando chi fa parte di questo segno viene criticato: chi li conosce è ben consapevole di questo lato del loro carattere, che comunque prende in considerazione la critica costruttiva, anche dopo di aver esternato il proprio disappunto.

Cancro

Probabilmente i più permalosi della lista sono i Cancro, che oltre a rappresentare un po’ un mix di tutti gli altri segni, tendono un po’ al “melodramma”, reagendo in maniera eccessiva e poco costruttiva, riflettendo in maniera decisamente aggressiva alle critiche, anche leggere.