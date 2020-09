Lazio – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Lazio – Atalanta è uno dei recuperi della 1° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 20.45. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Lazio – Atalanta – Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. G. Gasperini

Lazio – Atalanta – Pronostico

La partita rappresenta quello che nello scorso campionato, terminato solo ad agosto, è stata una sfida scudetto. Entrambe le formazioni hanno vinto in trasferta pochi giorni fa: l’Atalanta ha battuto 2-4 il Torino, mentre la Lazio ha vinto 0-2 in casa del Cagliari. I bergamaschi sono apparsi maggiormente in forma dei biancocelesti, ma gli uomini di Inzaghi potrebbero mostrare maggiore solidità. L’anno scorso le due squadre si sono rifilate 11 goal nelle due sfide: 3-3 all’andata all’Olimpico, 3-2 per l’Atalanta nel ritorno a Bergamo, a fine giugno dopo la sosta. Pensiamo che un pronostico “affidabile” possa essere l’Over 2.5.

Lazio – Atalanta – Dove vederla in tv e streaming

Lazio – Atalanta sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Lazio – Atalanta anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.