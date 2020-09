Nicola Vivarelli cavaliere modello | Gioco duro a Uomini a Donne

Nicola Vivarelli si sta comportando come un cavaliere modello a Uomini e Donne. Dopo alcune puntate iniziali in cui il giovane corteggiatore è apparso in difficoltà per via della rottura definitiva con Gemma Galgani, ora Nicola è un ragazzo nuovo. Il cavaliere, infatti, ha deciso di rimettersi in discussione e di frequentare altre dame, entrando nel vivo del suo percorso a Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli ha raccontato cosa ha in mente di fare in una lunga intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Ora mi sento pronto a rimettermi in gioco. Il ruolo di cavaliere mi rispecchia, perché mi reputo un uomo premuroso e gentile nei confronti delle donne. E spero di trovare una persona che apprezzi queste mie caratteristiche”.

Nicola Vivarelli è un cavaliere perfetto

Unico neo in questo momento di entusiasmo sembra essere la dura reazione di Valentina Autiero all’ennesimo rifiuto di Nicola Vivarelli, il quale sembra non essersi comportato proprio come un cavaliere modello nei suoi confronti. La dama, infatti, si è sentita illusa dal cavaliere, il quale non prova per lei gli stessi sentimenti. “Trovo Valentina una donna simpatica e una bella ragazza. Purtroppo però non rispecchia i canoni caratteriali della donna che sto cercando. Ciò non toglie che potremmo diventare ottimi amici”.

Una nuova emozione per Nicola Vivarelli è la presenza del pubblico nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere, infatti, è arrivato in pieno lockdown, quando le restrizioni imponevano un distanziamento ancora più severo. Il pubblico è mancato dallo studio di Uomini e Donne per molti mesi ed è tornato solo all’inizio di questa stagione.

Nuove sfide a Uomini e Donne

“Avere il pubblico in puntata rende sicuramente il programma più completo ed emozionante benché, se non ti sostiene, non sia sempre facile da gestire emotivamente. In ogni caso credo fermamente dipenda da noi persone, ospiti, farsi conoscere e apprezzare per ciò che realmente siamo e riusciamo a trasmettere”.

Che futuro si prospetta per Nicola Vivarelli a Uomini e Donne? Il cavaliere ha mostrato un certo interesse per una giovanissima corteggiatrice del tronista Davide Donadei, Selene, ma anche per un’altra dama del trono over, Veronica. Forse Nicola sta cambiando gusti a Uomini e Donne e sta iniziando a mostrare interesse anche per ragazze più giovani sue coetanee? Per scoprire cosa succederà, non resta che continuare a seguire la messa in onda del talk show.