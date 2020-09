Ricetta patate alla mediterranea: ingredienti, preparazione e consigli

Prendete il contorno più amato della cucina casalinga, aggiungete un tocco di sapori squisitamente italiani e otterrete le patate alla mediterranea. Basterà arricchire gli appetitosi spicchi di patate al forno della domenica con una manciata di olive nere, qualche cappero e la passata di pomodoro. Per finire una nota aromatica conferita dall’origano.

Patate alla mediterranea – Ingredienti

Patate 800 g

Polpa di pomodoro 260 g

Cipolle rosse 200 g

Olive nere denocciolate 80 g

Capperi sotto sale 20 g

Aglio 3 spicchi

Olio extravergine d’oliva 50 g

Origano 1 cucchiaino

Sale fino 1 cucchiaio

Pepe nero q.b.

Patate alla mediterranea – Preparazione

Per realizzare le patate alla mediterranea per prima cosa sciacquate le patate sotto l’acqua corrente, poi asciugatele e tagliatele a spicchi senza rimuovere la buccia. Mondate la cipolla e affettatela finemente.

Trasferite le patate in una ciotola, insaporite con gli spicchi d’aglio sbucciati, i capperi dissalati e le olive nere.

Aggiungete anche la cipolla e la passata di pomodoro. Condite con sale, pepe, olio di oliva e l’origano.

Mescolate con un cucchiaio e versate le patate in una teglia. Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 190° per circa 40 minuti, avendo cura di mescolare ogni 10 minuti per ottenere una cottura omogenea. Terminato il tempo di cottura, sfornate le patate alla mediterranea e lasciatele leggermente intiepidire prima di servirle.

Patate alla mediterranea – Consigli utili

Le patate alla mediterranea si possono conservare in frigorifero per un giorno al massimo. Si possono aggiungere anche dei cubetti di pancetta per rendere le patate ancora più saporite.