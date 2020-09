Antonella Elia chiude la sua amicizia con Adriana Volpe e lo racconta durante l’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel quale, ha voluto spiegare tutti i dettagli del perché è arrivata a questa scelta.

Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sembravano infatti aver creato all’interno della casa una solida amicizia che, andava ben oltre le lunghe discussioni e le incomprensioni. Qualcosa però, sembra aver spinto la nuova opinionista del reality a chiudere definitivamente il rapporto con la conduttrice, spiegandolo all’interno dell’intervista. Quali sono state le reali motivazioni?

Antonella Elia chiude con Adriana Volpe

Nessuno si aspettava che le due care amiche nate all’interno del Grande Fratello Vip arrivassero al punto di non parlarsi più. Durante la loro avventura all’interno del reality, infatti, le due si sono fatte forza l’una con l’altra soprattutto quanto, Antonella Elia ha avuto una forte crisi con Pietro Delle Piane dentro la casa. Un’amicizia che sembrava legarle anche una volta fuori da GF Vip ma che, Antonella Elia ha chiude definitivamente spiegando nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni quello che realmente è successo.

Qualcosa, infatti, ha inclinato totalmente i rapporto tra i due volti della televisione spingendo la nuova opinionista del GF Vip ha chiudere definitivamente la sua amicizia con Adriana Volpe. Al settimanale la Elia, ha voluto così spiegare il suo punto di vista e la risposta mai arrivata da parte della Volpe a un suo messaggio. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista del GF Vip racconta la risposta mai ricevuta

Antonella Elia spiega al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il suo rapporto ormai chiuso con Adriana Volpe: “Guardi, una volta fuori dal nostro “GF Vip” le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera… e non ha tempo. L’amicizia è una cosa seria, mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti danno i complementi e poi dietro le quinte sparlano di te”.

L’opinionista però, ha rilasciato ben altre dichiarazioni sul conto di Adriana Volpe a Casa Chi, programma di Alfonso Signorini, affermando: “Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, per cui io non la saluto. Poi è amica di tutti i miei nemici, quindi sti cavoli. Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata, poi invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici, va alle reunion con loro in cui sparlano, quindi non voglio salutarla”.