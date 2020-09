Carlotta Savorelli nuovo equilibrio | Scelta di vita a Uomini e Donne

In questa nuova edizione di Uomini e Donne, Carlotta Savorelli è tra le dame più “longeve” e più amate del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. La dama è molto apprezzata per la sua schiettezza e per la sua empatia che dimostra sempre quando è al centro dello studio. Anche fuori da Uomini e Donne, Carlotta Savorelli sembra aver trovato un nuovo equilibrio.

La dama del trono over, vocalist di professione, è attivissima sui social e si confida spesso coi suoi follower sulle scelte di vita che compie, dentro e fuori Uomini e Donne. In questa nuova edizione di Uomini e Donne, Carlotta Savorelli aveva iniziato una conoscenza col nuovo cavaliere, Nicola Mazzitelli.

Carlotta Savorelli equilibrio ritrovato

Tuttavia, le cose non sono andate come la dama aveva sperato. Nonostante la grande alchimia tra loro, Nicola si è reso protagonista di alcuni fatti spiacevoli a Uomini e Donne. Il nuovo cavaliere, infatti, stava frequentando più dame, oltre a Carlotta, e avrebbe rivelato cose poco carine. In particolare, Nicola si è vantato di non aver accettato le avance di una dama, dicendosi disgustato dal suo comportamento.

Ma, avendo rivelato la faccenda ad altre dame, il suo gesto è stato vanificato e ciò ha fatto venire molti dubbi a Carlotta. Alla fine, Carlotta Savorelli ha messo fine alla conoscenza con Nicola Mazzitelli. Ciò, nonostante il cavaliere le abbia letto una commovente lettera al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama si è resa conto che non ci potrebbe essere nulla di più di una bella amicizia tra loro.

Scelte decisive a Uomini e Donne

Dopo questo episodio, Carlotta Savorelli ha trovato un nuovo equilibrio personale e si è confidata coi suoi follower. “È proprio vero che non sono le cose che accadono ad essere importanti, ma come le sfruttiamo noi per fare un passo in più nella nostra personale evoluzione! Oggi mi sento felice, in equilibrio, piena di energie e con un senso di pace incredibile!”.

Carlotta Savorelli sembra molto soddisfatta del suo percorso a Uomini e Donne, nonostante non abbia ancora trovato l’amore della sua vita. Tuttavia, la dama è fiera anche del suo percorso di vita fuori dalla trasmissione e si confronta spesso coi fan in merito, avendo un grande seguito. La dama ha un bel rapporto di amicizia anche con Armando Incarnato e balla spesso con lui durante le puntate.