DIRETTA Lazio Atalanta – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Lazio e Atalanta si sfidano tra poco allo Stadio Olimpico di Roma per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto stagionale per i biancocelesti in casa dopo la vittoria in trasferta contro il Cagliari. Anche l’Atalanta ha vinto fuori casa la prima partita contro il Torino per 2-4. Si annuncia una sfida spettacolare: l’anno scorso era una sfida scudetto.

Lazio Atalanta – Le scelte degli allenatori

Nella Lazio assenti ben tre difensori: Luiz Felipe, Vavro e Hoedt. Ancora scelte obbligate per Simone Inzaghi, quindi, che continua ad adattare Patric nei tre centrali. Pereira e Muriqi sostengono in queste ore le visite mediche alla clinica Padeia e ovviamente non saranno del match. Probabile quindi lo schieramento della formazione che ha vinto a Cagliari con Correa accanto ad Immobile. Nella lista dei convocati diversi giocatori in partenza, e tutti quelli che faranno da riserve nel corso della stagione, come Alpa Akpro, Escalante e Adekanye.

L’Atlanta recupera in difesa i due squalificati Djimsiti e Romero: spazio sicuramente al primo nella formazione titolare. Ancora out Gollini: serve almeno un altro mese per rivederlo tra i pali, fiducia quindi a Sportiello. A centrocampo, per ora, nessuna novità. Continua il ballottaggio davanti tra Muriel e Malinovsky per un posto accanto a Zapata e davanti a Gomez. Piccini non sta bene, non sarà nemmeno in panchina, dove figureranno invece i nuovi acquisti Mojica e Lammers.

Lazio Atalanta – Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Lazio Atalanta – Risultato LIVE

Su giornal.it potrete seguire il risultato live della gara.