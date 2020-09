Film Stasera in Tv – Hotel Gagarin – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Hotel Gagarin. Produzione italiana del 2018 per la regia di Simone Spada, con Barbora Bobulova, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Caterina Shulha, Silvia D’Amico nei ruoli principali.

Hotel Gagarin – Trama

Cinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti, ma nonostante tutto la troupe trova il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un’occasione indimenticabile, che farà ritrovare loro la spensieratezza e la felicità perdute.

Il conflitto che obbliga i protagonisti a rimanere in Armenia è quello attualmente in corso per il controllo della regione del Nagorno Karabakh.

La scena dell’incontro con Conversano e i relativi dialoghi, sono un chiaro omaggio alla scena del film Mediterraneo nella quale i soldati ricevono la visita del tenente La Rosa.

Hotel Gagarin – Trailer Video

Hotel Gagarin – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Hotel Gagarin

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Simone Spada

Cast: Barbora Bobulova, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Caterina Shulha, Silvia D’Amico

Hotel Gagarin – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi mercoledì 30 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film “Ecco noi per esempio…”.