Gennaro cerca riavvicinamento

Questa puntata è stata decisiva per la coppia composta da Anna e Gennaro, dove in questo viaggio non hanno fatto che rinfacciarsi ciò che pensavano l’uno dell’altra, concentrandosi tutto intorno ai soldi. A sbroccare del tutto e il fidanzato che di fronte alle parole che Anna spende contro i suoi genitori proprio non ce la fa e chiede un falò di confronto immediato.

Quando però, viene a scoprire del rifiuto da parte della sua fidanzata decide di uscire da solo. In un secondo momento Anna ci ripensa, ma adesso è lui a non volerne sapere nulla. Alla fine di tutto questo giro, i due riescono a vedersi ma tra di loro sembra non esserci margine di confronto ed escono da soli.

Gennaro cerca il riavvicinamento

A tornare per un ulteriore falò è proprio Gennaro che sembrerebbe averci pensato su riguardo quanto accaduto poco prima. Anna si presenta nuovamente a questo falò, dove ascolta la lettera che lui stesso le ha scritto. Una lettera d’amore dove lui ammette le sue colpe, ma le ricorda che lo fa soltanto perché ci tiene e vuole aiutarla. La descrive come una ragazza che agli occhi degli altri sembra snob, ma che in realtà è conseguenza di tanta fragilità che lui vorrebbe far sparire.

Lei dal suo canto è molto arrabbiata e non sembra apprezzare così tanto le sue parole, accusandolo di non aver usato questa esperienza per colmare i loro vuoti e far crollare i muri che si sono costruiti con il tempo. Sarebbe tornata subito con lui dalla prima volta che si sono rivisti dopo giorni ha confessato, ma ora come ora sembra aver preso coscienza di volere un amore diverso.

Anna chiude il rapporto a Temptation Island

Lui continua a ribadirle di volerla nonostante tutto e cercare di ricostruire i pezzi mancanti che hanno spezzato la loro relazione. Anna rispondendo alla domanda di Alessia Marcuzzi ammette di amarlo ancora, ma di non aver visto in lui un atteggiamento propenso a recuperare tutto. Poi gli mostra un video del giorno dopo in cui sono usciti, dove ha voluto incontrare il single Mario che a sua volta ha lasciato il villaggio poiché non voleva affrontare il percorso senza di lei.

Ovviamente il tutto sconvolge Gennaro, soprattutto il sorriso sulla faccia di Anna mentre riguarda le immagini. Lei confessa di aver aperto la valigia e di aver ritrovato la camicia del tentatore e di aver pensato a lui, insomma sembrerebbe che anche al di fuori di Temptation Island i due vorrebbero mantenere i rapporti. Così lei gli rinfaccia di aver trovato in Mario la spensieratezza, la comunicazione che sono mancati tra di loro, dopo varie discussioni in cui non si trovano d’accordo di nuovo escono da soli, deciso da Anna.