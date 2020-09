Gianni Sperti libertà assoluta | Opinionista senza veli fuori Uomini e Donne

By

A Uomini e Donne è protagonista assoluto, accanto a Tina Cipollari, tanto che il talk show dei sentimenti sarebbe inimmaginabile senza di lui. Stiamo parlando di Gianni Sperti, l’opinionista storico di Uomini e Donne, il quale, anche quest’anno, è in prima fila per dire la sua sui partecipanti della trasmissione e gode di libertà assoluta. Ora che trono over e trono classico sono uniti in un’unica puntata, l’ex ballerino ha ancora più fatti su cui esprimersi.

Tuttavia, Gianni Sperti è molto attivo anche sui social e non manca di lanciare numerose provocazioni su Instagram, proprio come quella di poche ore fa. Gianni Sperti è un sostenitore della libertà assoluta nei sentimenti e ha condiviso una foto artistica in cui appare senza veli.

Gianni Sperti cerca la libertà senza freni

L’ex ballerino appare proprio come mamma lo ha fatto, celato solo dalla schiuma di un mare tempestoso. “Il mare tempestoso della libertà non è mai senza onde…” ha scritto Gianni Sperti accanto alla foto condivisa coi follower. Uno scatto che ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan dell’opinionista di Uomini e Donne.

Non è certo la prima volta che Gianni Sperti si mostra in questo modo, essendo spesso impegnato su set fotografici. Tuttavia, l’ex ballerino non manca mai di esprimere il suo messaggio che, spesso, va oltre l’impatto visivo delle foto che condivide. Questa volta il messaggio lanciato è sicuramente quello della libertà d’espressione e dei sentimenti, ma anche dell’importanza di vivere a pieno le passioni, anche più intense.

Opinionista nudo fuori Uomini e Donne: la foto

Nella vita di Gianni Sperti, al momento, non c’è un amore. A dichiararlo è stato lo stesso opinionista di Uomini e Donne, più di una volta. Tuttavia, Gianni non esclude di innamorarsi di nuovo al più presto. L’ex ballerino è uno che vive le emozioni e i sentimenti nella sua totalità, ma che ha anche imparato lezioni importanti dal suo passato. Ad esempio, recentemente ha dichiarato su Instagram che non si risposerebbe.

Dopo il matrimonio fallito con Paolo Barale, Gianni Sperti ha le idee molto più chiare sui rapporti di coppia e ritiene che il matrimonio sia un legame da celebrare nel profondo del proprio cuore non davanti a un altare o a un pubblico ufficiale. Cosa riserverà il futuro a Gianni Sperti, dentro e fuori Uomini e Donne?