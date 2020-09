Romina Power cambia vita dopo Albano: “Devo lavorare su me stessa”

Romina Power cambia completamente vita dopo il matrimonio finito con Albano Carrisi e il ritorno di fiamma che, sembra ormai un ricordo lontano. La cantante californiana infatti, al settimanale Nuovo decide di raccontare il suo grande cambiamento ma soprattutto la voglia di ripartire da sé stessa.

La fine del suo matrimonio con Albano Carrisi dovuto anche alla scomparsa della loro prima figlia Ylenia ha provocato nella vita di Romina un grandissimo squarcio che, ancora oggi fa grande fatica a rimarginare. Proprio per questo, dopo la separazione dal cantante, la Power ha deciso di ricominciare la sua vita mettendo in primo piano sé stessa e la sua voglia di stare bene. Quali sono state le sue affermazioni?

Romina Power cambia vita dopo Albano

La cantante si è dimostrata stanca dei tantissimi gossip che la vedono protagonista di continui e falsi ritorni di fiamma con il suo ex compagno Albano Carrisi. Proprio per questo, per l’ennesima volta ha voluto sottolineare e spiegare quello che realmente la lega al cantante ma soprattutto quanto con lui sia stata bene negli anni passati.

Romina Power infatti, ha affermato al settimanale Nuovo: “Albano mi ha viziata molto, sguazzavo in tutte le attenzioni di un uomo che mi dimostrava l’amore in quel modo così spontaneo”. Ora che la loro storia d’amore è purtroppo finita da anni, Romina Power vuole ricominciare da sé stessa con la voglia di cambiare la sua vita.

La cantante ricomincia da sé stessa

La vita di Romina Power sembra ormai dedicata completamente a sé stessa ma soprattutto dedita completamente alla sua famiglia. Proprio per questo, al settimanale Nuovo ha affermato: “Ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere bisogno di nessuno, io penso di continuare la mia vita da sola”.

La cantante ha così concluso: “Penso che non potrei più vivere con un altro uomo. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”.