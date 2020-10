Atalanta – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Cagliari è l’anticipo delle 12.30 della domenica della 3° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca al Gewiss Stadium Atleti Azzurri D’Italia di Bergamo, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 12.30. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Atalanta – Cagliari – Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. G. Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Atalanta – Cagliari – Pronostico

Dopo le due partite vinte con quattro reti segnate, ed entrambe in trasferta, sembra davvero complicato che il Cagliari riesca a fermare la corsa dell’Atalanta, che pare lanciata verso una prima fase di stagione importante. Almeno fin quando non arriverà il girone di Champions da affrontare, gli uomini di Gasperini dovrebbero poter andare incontro a un percorso netto in Serie A. Per coloro che non volessero accontentarsi della quota dell’esito 1, consigliamo di associare l’OVER 2.5, una sicurezza vista la facilità con cui i bergamaschi stanno trovando la rete avversaria.

Atalanta – Cagliari – Dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, e sarà quindi visibile per tutti gli abbonati alla piattaforma da smart tv, smartphone, tablet, pc e notebook. Atalanta-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.