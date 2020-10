DIRETTA STREAMING – Sorteggio Gironi Champions League – Fasce e Calendario 2020/21 – LIVE

Diretta Streaming Sorteggio Champions – C’è grande trepidazione per il sorteggio dei gironi della prossima Champions League, sorteggio che avrà inizio oggi 1° ottobre alle ore 17 (ora italiana) per decidere la composizione delle varie fasce, dove sono presenti ovviamente anche le quattro squadre italiane.

Nuove regole

Con il quadro oramai completo delle 32 squadre già certe della partecipazione alla massima competizione europea è pronto dopo che le ultime 3 squadre, che hanno vinto gli spareggi nella giornata di ieri (Midtjylland, Krasnodar e Salisburgo). Il regolamento ha subito alcune variazioni a partire dalla data di esordio che è stato ovviamente posticipato visto il proseguo anomalo della scorsa edizione che si è protratta fino all’estate, ovviamente a causa del Coronavirus che ha interrotto ogni manifestazione sportiva per diverse settimane.

Le partite continueranno a giocarsi a porte chiuse finoo a nuovo ordine e sono state confermate le 5 sostituzioni, altra misura decisa proprio dal ritorno in campo dopo il lockdown.

Lista delle squadre e fasce

Con l’aggiungersi delle ultime squadre qualificate, si è raggiunto il numero finale delle 32 pretendenti alla Coppa più ambita d’Europa, che sono le seguenti, ordinate secondo il paese d’origine:

SPAGNA: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

INGHILTERRA: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea

ITALIA: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

GERMANIA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach

FRANCIA: Psg, Marsiglia, Rennes

RUSSIA: Zenit St Pietroburgo, Lokomotiv Mosca, Krasnodar

PORTOGALLO: Porto

BELGIO: Club Brugge

DANIMARCA: Midtjylland

UCRAINA: Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev

TURCHIA: Istanbul Basaksehir

OLANDA: Ajax

AUSTRIA: Salisburgo

GRECIA: Olympiacos

UNGHERIA: Ferencvaros

Come di consueto, le squadre sono suddivise attraverso le canoniche 4 fasce, dove prima è composta dai detentori di Champions ed Europa League (Bayern Monaco e Siviglia), oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono determinate dai coefficienti dei club, un valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni.

Prima fascia: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo).

Seconda fascia: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia), Olympiakos Pireo (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria).

Le date già ufficiali

Si conoscono già tutte le principali date relative alla prossima Champions League che sono le seguenti:

Prima giornata: 20-21 ottobre

Seconda giornata: 27-28 ottobre

Terza giornata: 3-4 novembre

Quarta giornata: 24-25 novembre

Quinta giornata: 1-2 dicembre

Sesta giornata: 8-9 dicembre

Ottavi di finale: andata 16-17-23-24 febbraio, ritorno 9-10-16-17 marzo

Quarti: andata 6-7 aprile, ritorno 13-14 aprile

Semifinali: andata 27-28 aprile, ritorno 4-5 maggio

Finale: 29 maggio (Istanbul)

Diretta Sorteggio Gironi Champions League – 1 Ottobre 2020

Diretta Sorteggio Champions – Qui di seguito come già anticipato potrete trovare la diretta streaming del sorteggio dei gironi di Champions League per la stagione 2020/21. Ricordiamo che l’Italia partirà con quattro squadre: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. I bianconeri si trovano in prima fascia mentre le altre tre italiane sono tutte in terza fascia ed il rischio di un girone complicato è molto elevato.