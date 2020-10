Indisponibili 3a giornata | Serie A 2020/2021

Indisponibili 3a giornata – Ogni fantallenatore che si rispetti dovrebbe avere sempre sotto controllo la situazione degli indisponibili della Serie A per evitare brutte sorprese nel momento di schierare la formazione. Ogni minima disattenzione infatti può costare caro al Fantacalcio.

Conoscere gli indisponibili della 3a giornata ti permette di schierare la formazione in modo corretto, senza il rischio di giocare in inferiorità numerica e perdere punti importanti nell’avvio di Fantacalcio. Sarebbe davvero un peccato.

L’elenco degli indisponibili della 3a giornata di Serie A è uno strumento utile per conoscere, squadra per squadra, i giocatori fermi ai box per problemi fisici e per sapere quando torneranno disponibili. Inoltre, per chi deve ancora fare l’asta, è necessario sapere su chi si può fare affidamento da subito per non partire svantaggiati rispetto agli altri.

Indisponibili 3a giornata di Serie A

Atalanta

Miranchuk: lesione al bicipite femorale destro (out 2 settimane)

Gollini: lesione subtotale del crociato destro (out 4 settimane)

Piccini: frattura della rotula (out 6 settimane)

Pessina: lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro (out 6 settimane)

Ilicic: recupero condizione atletica (da definire)

Benevento

Tello: risentimento muscolare (out 1 settimana)

Barba: problema fisico (out 1 settimana)

Kragl: problema al collo (out 1 settimana)

Viola: intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro (out 4 settimane)

Bologna

nessuno

Cagliari

Carboni: affaticamento al retto femorale destro (out 1 settimana)

Bradaric: Coronavirus (out 1 settimana)

Ceppitelli: Coronavirus (out 1 settimana)

Cerri: Coronavirus (out 1 settimana)

Pereiro: frattura composta del quinto metatarso del piede destro (out 4 settimane)

Ciocci: intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla sinistra (out 18 settimane)

Crotone

Eduardo: frattura del quarto metacarpo della mano sinistra (out 1 settimana)

Crespi: forte trauma contusivo alla spalla destra (out 2 settimane)

Benali: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro (out 2 settimane)

Riviere: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro da trauma diretto (out 2 settimane)

Cuomo: distrazione di primo grado del vasto intermedio destro (out 2 settimane)

Gigliotti: distrazione di primo grado all’inserzione del medio gluteo (out 2 settimane)

Fiorentina

Pulgar: Coronavirus (da definire)

Genoa

Jagiello: problema fisico (out 1 settimana)

Criscito: problema fisico (out 1 settimana)

Sturaro: lesione bicipite femorale di sinistra (out 1 settimana)

Behrami: Coronavirus (da definire)

Cassata: Coronavirus (da definire)

Lerager: Coronavirus (da definire)

Marchetti: Coronavirus (da definire)

Melegoni: Coronavirus (da definire)

Pellegrini Luca: Coronavirus (da definire)

Perin: Coronavirus (da definire)

Pjaca: Coronavirus (da definire)

Radovanovic: Coronavirus (da definire)

Schone: Coronavirus (da definire)

Zappacosta: Coronavirus (da definire)

Inter

Vidal: contusione alla coscia (out 1 settimana)

Nainggolan: faringite (out 1 settimana)

Vecino: intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale (out 6 settimane)

Juventus

Bernardeschi: lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra (out 2 settimane).

Alex Sandro: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (out 2 settimane)

De Ligt: intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra (out 4 settimane)

Lazio

Correa: risentimento lombare (out 1 settimana)

Luiz Felipe: distorsione alla caviglia (out 1 settimana)

Vavro: pubagia (da definire)

Muriqi: Coronavirus (da definire)

Lulic: doppio intervento alla caviglia sinistra (da definire)

Proto: operazione al braccio sinistro (da definire)

Milan

Romagnoli: lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro (out 2 settimane)

Conti: revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale al ginocchio sinistro (out 2 settimane)

Rebic: lussazione al gomito sinistro (out 2 settimane)

Musacchio: intervento in artroscopia alla caviglia sinistra (out 4 settimane)

Duarte: Coronavirus (da definire)

Ibrahimovic: Coronavirus (da definire)

Napoli

Manolas: sofferenza alla zona lombare (out 1 settimana)

Insigne: lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro (out 2 settimane)

Parma

Gagliolo: fascite plantare (out 1 settimana)

Gazzola: tendinopatia achillea (out 1 settimana)

Scozzarella: lesione di I grado del legamento collaterale mediale (out 2 settimane)

Cornelius: distrazione all’adduttore sinistro (out 2 settimane)

Inglese: distrazione muscolare al soleo destro (out 2 settimane)

Roma

Fazio: lieve distorsione alla caviglia (out 1 settimana)

Karsdorp: lieve problema muscolare (out 1 settimana)

Perotti: lesione muscolare alla coscia destra (out 2 settimane)

Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra (out 6 settimane)

Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (da definire)

Sampdoria

Keita: Coronavirus (da definire)

Sassuolo

Magnanelli: intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia (out 1 settimana)

Raspadori: risentimento ai flessori della coscia destra (out 1 settimana)

Rogerio: risentimento al polpaccio sinistro (out 2 settimane)

Boga: Coronavirus (da definire)

Romagna: rottura del tendine rotuleo sinistro (da definire)

Spezia

Dell’Orco: problema fisico (out 1 settimana)

Estevez: problema fisico (out 1 settimana)

Zoet: problema muscolare alla coscia destra (da definire)

Mastinu: stiramento al tendine flessore dell’alluce e microfrattura al malleolo tibiale posteriore (out 2 settimane)

Mattiello: lesione di primo grado al polpaccio sinistro (out 2 settimane)

Capradossi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (out 13 settimane)

Torino

Vojvoda: affaticamento agli adduttori della coscia sinistra (out pochi giorni)

Rincon: affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra (out pochi giorni)

Rodriguez: evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra (out pochi giorni)

Baselli: trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (out 4 settimane)

Udinese

Nuytinck: elongazione al quadricipite (out 1 settimana)

Arslan: affaticamento (out pochi giorni)

Walace: risentimento muscolare (out pochi giorni)

Jajalo: lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (out pochi giorni)

Larsen: problema al gluteo sinistro (out 2 settimane)

Mandragora: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro (out 13 settimane)

Verona

Di Carmine: problema all’adduttore (out 2 settimane)

Benassi: lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra (out 2 settimane)

Magnani: lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra (out 2 settimane)

Empereur: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio destro (out 2 settimane)

Danzi: lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia destra (out 6 settimane)