Lazio – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Lazio – Inter è una delle tre partite delle 15 della domenica della 3° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo stadio Olimpico di Roma, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Lazio – Inter – Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; D’Ambrosio, Barella, Vidal, Hakimi; Sensi, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Lazio – Inter – Pronostico

La Lazio ha perso malamente in casa mercoledì contro l’Atalanta, poche ore dopo la goleada dell’Inter sul campo del Benevento. Partite completamente diverse, ma il cui risultato mostra la forma leggermente diversa delle due formazioni. Nerazzurri leggermente favoriti nell’1X2 dei bookmakers, ma partita fondamentalmente aperta ad ogni risultato. Consigliamo una giocata sul numero delle reti, che dal nostro punto di vista dovrebbe essere uguale o superiore a tre: pensiamo quindi alla giocata OVER 2.5.

Lazio – Inter – Dove vederla in tv e streaming

Lazio – Inter sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, e sarà quindi visibile per tutti gli abbonati alla piattaforma da smart tv, smartphone, tablet, pc e notebook. Ricordiamo che DAZN detiene l’esclusiva della diretta di tre partite di ogni turno del Campionato di Serie A 2020/21. Lazio – Inter sarà comunque disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.