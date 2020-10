Little pieces of Marmelade a X Factor 2020 – La danza della felicità – VIDEO

Little pieces of Marmelade sbarcano a X Factor 2020 e riescono a far sorridere Mika fin dai primi istanti. Il giudice infatti si è reso conto che il nome scelto dalla band richiama in realtà un altro concetto: “Pezzetti di me*da”, ecco cosa vuol dire.

Bastano pochi istanti della loro versione di One cup of happiness per far scatenare i giudici e persino gli altri concorrenti che attendono nel dietro le quinte. Siamo di fronte ad una delle band che Agnelli avrebbe voluto di sicuro nelle passate edizioni.

Little pieces of Marmelade a X Factor 2020 conquistano Manuel

I Little pieces of Marmelade hanno grinta da vendere. “Questo è il primo gruppo che mi ha fatto venire voglia di andare ai concerti”, dice Manuelito. Ha notato inoltre che i due ragazzi si sono raddoppiati dal punto di vista musicale: chitarra e basso e voce e batteria. “Basta uno sguardo per capirvi e questa cosa mi è arrivata”, aggiunge la Marrone. “Complimenti, non siete quella band che fanno degli inediti che assomiglia troppo a qualcuno”, dice Manuel, “grandissimo esempio di maturità. Mika decide di aggiungere anche una cosa: sono riusciti a dare nuova vita al brano con la cover, mantenendo il gusto del moderno. Quattro sì anche per loro.

Intanto grazie a internet scopriamo qualcosa di più su questo gruppo: DD è la voce e Frankie è la chitarra. Il loro sodalizio artistico nasce nel 2015 a Macerata, poi l’anno successivo registrano un EP e iniziano a suonare in diversi eventi nelle Marche. Il loro primo album viene pubblicato quest’anno.