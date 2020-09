È appena andata in onda la nuova puntata di Temptation Island dove la coppia formata da Nadia e Antonio sembra essere ancora alla ricerca di nuove consapevolezze. Come abbiamo già visto i due presentano linee di pensiero totalmente diverse, da una parte il divertimento e la spensieratezza, dall’altra la voglia di creare un futuro stabile.

La fidanzata Nadia è ancora più vicina al tentatore Stefano ed è arrivata l’ora di fermarsi e di capire che giustificare sempre il suo comportamento non creerà certezze in Antonio. Infatti, se lei da una parte si vive questa avventura, dall’altra il fidanzato tende ad isolarsi.

Nadia sempre più lontana da Antonio

Nell’ultimo pinnettu Antonio ha visto una Nadia fragile ed ha ascoltato il suo sfogo. Da sempre la sua chiusura l’ha portata a tenere le persone distanti e nello stesso momento la sua voglia di vivere il momento può sembrare una corazza. Nelle sue lacrime ha cercato di mandare un messaggio al suo compagno che ora si trova dall’altra parte del villaggio, del suo bisogno di protezione che da tempo manca nella sua relazione.

Una nuova giornata nel villaggio e un nuovo sfogo di Nadia in cui parla di alcune dinamiche dentro casa con il suo fidanzato che a volte la caccia di casa, ma poi torna a riprendersela affermando di non pensare davvero alcuni pensieri. Chiamato nel pinnettu Antonio vede un nuovo video della sua fidanzata in cui cerca il tentatore Stefano che però, ha deciso di abbandonare il programma. Il volo non era possibile prenotarlo subito così deve aspettare, nel frattempo la invita a cena.

Antonio nuove consapevolezze a Temptation Island

Nadia non vedrà nessun video nel falò settimanale, mentre lui sì è come sempre la complicità tra lei e Stefano si fa più grande. I due escono in moto insieme e il tentatore vorrebbe capire che cosa sarebbe accaduto se si fossero incontrati fuori, lei è un po’ dubbiosa ma gli conferma di stare bene con lui. È spaventata dal suo modo di essere molto simile a lei e afferma di voler capire cosa vuole per non tornare alla vita di prima.

Anche il giorno dopo escono insieme per volere di Nadia dopo parlando esprime il suo volere di pensare a sé stessa. Antonio è consapevole di certe dinamiche, ma quello che vuole far capire è che lui non vorrebbe mai farle mancare nulla, ma di essere a volte meno presente per colpa del lavoro. Racconta di essere geloso, ma di sta pensando che la sua vicinanza con il tentatore sia magari una ricerca di un amico che fuori non ha.