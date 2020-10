Omicidio di De Santis, la confessione De Marco: “Invidioso della loro relazione, ho acquistato un coltello apposta”

Un vero e proprio piano sviluppato con freddezza e lucidità, quello di Giovanni Antonio De Marco, 21enne studente di infermieristica, l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, emerso dopo l’ultima ordinanza che ha confermato la detenzione del giovane.

Confessione

Senza particolare esitazione, l’omicida ha confessato in maniera dettagliata il certosino piano per togliere la vita al giovane arbitro e alla compagna, quello che è stato definito dalla procura un “duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà”. Del resto l’autore non ha nascosto di aver agito senza esitazione e senza una vera e propria motivazione se non la gelosia verso la coppia: De Marco ha fornito tutti i dettagli, dal dettaglio delle chiavi, avendone realizzato una copia prima di lasciare l’abitazione, avendo convissuto con De Santis è probabilmente lì che sarebbe scattato qualcosa nella testa del 21enne che ha ammesso di non aver una vita sociale soddisfacente e provando disagio nel constatare di aver provato un sentimento di rabbia mista a gelosia nei confronti delle due vittime.

Dettagli

Il tutto è stato organizzato dall’autore del duplice omicidio scrivendo il piano con minuziosità su cinque fogli diversi dettagli che hanno stupito anche la magistratura: sui primi vi era una iniziale pianificazione, mentre dal ritrovamento di quelli successivi è emerso l’intenzione di torturare la coppia prima di toglierli la vita. De Marco ha ammesso di aver acquistato un coltello appositamente per l’occasione, arma che avrebbe abbandonato successivamente. Nell’ultimo foglio descritti anche i tempi della tortura programmata, (“1 ora e mezza, 10/15 min tortura, 1 ora e 15 min, 30 min caccia al tesoro, 30 min pulizia, 15 min di controllo generale“). Dettagli macabri che sono contenuti interamente nelle 14 pagine che compongono l’ordinanza firmata dal gip Michele Toriello al termine dell’interrogatorio di convalida con la quale il magistrato. Toriello ha commentato testualmente il tutto con “un disumano proposito omicida” per la sua “inquietante sceneggiatura fatta di torture e scritte sui muri ipotizzata nella fase dell’ideazione del delitto”.