Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dall’1 al 7 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dall’1 al 7 ottobre 2020. Quali validi suggerimenti riserverà l’apprezzato astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti imparare a governare la tua vita, a diventare sovrano del tuo destino. Fai solo attenzione a non esercitare il tuo potere e la tua influenza sugli altri.

Toro

Nei prossimi giorni dovresti riflettere sul fatto che i nostri problemi sono il luogo in cui si può scoprire l’amore, si più crescere. Guarda in faccia le tue difficoltà, i tuoi dilemmi più complessi: potresti imparare delle lezioni di vita molto importanti.

Gemelli

Durante le prossime settimane dovresti impegnarti a esprimere più empatia, più tenerezza e compassione verso gli altri. Così facendo, farai del bene a chi ti sta vicino, ma diventerai più intelligente anche tu!

Cancro

In questo periodo sembra che il tuo valore non sia riconosciuto del tutto. Non stai ottenendo i consensi che meriti! D’ora in poi dovrai darti da fare per rimediare, per affrontare il problema in maniera efficace.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai cominciare a sperimentare nuove strategie che funzionino nella tua vita, che ti diano risultati concreti. Le vecchie formule adesso non funzionano più.

Vergine

Dovresti rivedere il rapporto che hai stabilito con te stesso. Se scoprirai che ti stai trattando male, non ti concedi molte attenzioni, dovresti impegnarti di cambiare, di correre al riparo. Imparando a trattare meglio te stesso, potrai avere dei miglioramenti anche nei rapporti con gli altri.

Bilancia

Nei prossimi giorni dovresti inventarti dei modi dei piani per sfuggire alla normalità, per diventare unico e originale. Proprio come desiderava diventare l’attrice Sigourney Weaver da adolescente.

Scorpione

Nei prossimi mesi molti Scorpione decideranno di crescere dal punto di vista professionale, si sentiranno pronti ad assumere un ruolo di comando e tutte le responsabilità che comporta. Comincia a riflettere sugli ideali che vorrai servire in futuro!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti fare il seguente esercizio: immaginare tre innovazioni, tre nuove idee o progetti che faranno parte della tua vita entro ottobre 2021.

Capricorno

Nelle prossime settimane dovrai cercare di non cedere alla tentazione di sfuggire alla realtà circostante, a quello che accade nel mondo. Anche se sentirai il desiderio di più leggerezza, sarà importante rimanere informato sulla politica.

Acquario

Nei prossimi giorni dovresti ritagliarti del tempo per fermarti a visualizzare in maniera molto vivida il futuro che vorrai vivere, quello che desideri davvero. Immaginare la realtà futura è il primo passo da fare per realizzarla!

Pesci

Dovresti sfruttare la prossima settimana per fermarti a meditare sulla natura della tua anima. Se deciderai di fare una simile esplorazione interiore, potresti produrre dei risultati sorprendenti.