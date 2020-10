Bere acqua di cannella: ciò che accade al nostro corpo è incredibile

La cannella è una delle spezie più ricche di benefici. Con il suo sapore inconfondibile e il suo aroma avvolgente, può essere utilizzata per contrastare diverse problematiche gravi. Tra queste, è possibile citare l’iperglicemia, pericolosa perché, in alcuni casi, può rivelarsi un preludio del diabete.

Inoltre, come dimostrato da diverse ricerche mediche, la cannella è un vero e proprio toccasana contro il colesteolo cattivo, uno dei fattori di rischio peggiori per la salute cardiovascolare.

Un altro indiscusso pro della cannella riguarda la sua capacità di abbassare i livelli di colesterolo LDL ossidato – ossia quello cattivo – senza compromettere quelli di colesterolo HDL, che è invece quello buono.

Entrando nel vivo degli utilizzi che si possono fare di questa straordinaria spezia, facciamo presente la possibilità di assumere acqua di cannella. Questo rimedio casalingo, semplicissimo da preparare, permette di apprezzare benefici notevoli. Tra questi, è possibile citare il già rammentato effetto sul colesterolo cattivo.

Acqua di cannella: un toccasana speciale per la salute

L’acqua di cannella è un rimedio alla portata di tutti. La spezia di cui stiamo parlando, infatti, è facilmente reperibile sul mercato. Come già detto, oltre a essere utile contro il colsterolo, è straordinaria contro gli eccessi di glicemia.

Per ottimizzare gli effetti di questa spezia, una buona idea può essere quella di preparare l’acqua di cannella. Come si fa? Ecco i passaggi da seguire:

Metti a bollore un paio di tazze d’acqua.

Poco prima che l’acqua raggiunga la temperatura di bollore, aggiungi un paio di bastoncini di cannella. Se non hai a disposizione questo prodotto, puoi utilizzare tranquillamente la polvere.

Puoi bere l’acqua di cannella ogni volta che vuoi, sia fredda sia calda. Per dovere di completezza, è il caso di specificare che questa spezia meravigliosa può essere aggiunta in altri modi alla dieta. Qualche esempio? La si può spolverizzare sui frullati, sui succhi di frutta, ma anche sugli yogurt (chi ama questo alimento, dovrebbe prediligere l’assunzione di yogurt greco, caratterizzato da un basso contenuto di grassi e zuccheri e dalla presenza di proteine nobili).

Le alternative utili per assumere la cannella non finiscono certo qui! La spezia in questione, per esempio, può essere impiegata come ingrediente per la preparazione di dolci, dai biscotti alle torte.

Concludiamo facendo presente di focalizzarsi sull’assunzione della scorza di cannella per via della maggior ricchezza in sostanze nutritive e ricordando di non interrompere mai eventuali terapie farmacologiche in corso a meno che non lo dica il medico.