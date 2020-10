Carolina Rey è Britney Spears – Video – Tale e Quale Show 2020

Carolina Rey è Britney Spears e proprio per questo deve affrontare una vera e propria sfida: la concorrente dovrà cantare e ballare allo stesso tempo. Con la difficoltà che di suo non ha proprio alcuna esperienza con la danza. La terza puntata di Tale e Quale Show 2020 le regalerà giustizia?

Nella scorsa puntata, la concorrente ci ha regalato una sua versione di Arisa. Adesso invece dovrà concentrarsi sulla sensualità e i movimenti. Ce la farà? Scopriamo il verdetto dei giudici e rivediamo il video della sua performance.

Carolina Rey è Britney Spears a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Il singolo portato da Carolina Rey alias Britney Spears è Oops!… I did it again. La vediamo in tutina rossa lucida, con capelli lunghissimi e irriconoscibile. Vento a favore per muovere ancora di più i capelli e forse qualche incertezza nella prima parte dell’esibizione. Poi la concorrente ci regala finalmente quella fluidità nei movimenti tipica dell’artista originale. Il tutto senza perdere il fiato nemmeno per un istante. Applausi di approvazione da parte del pubblico presente: una conferma della sua bravura. “Sono rimasta a bocca aperta, la somiglianza è impressionante”, dice subito Loretta, “identica. Incredibile, ti sei mossa molto bene e hai cantato bene. Certo la voce di lei è un po’ infantile e giocare con questa vocalità è un po’ più facile, ma dovendo anche ballare ce l’hai fatta benissimo”.

Anche Salemme crede che il trucco sia più che riuscito. “La voce nella parte vocale è più nasale la sua”, aggiunge, “la tua è un po’ più potente”. D’accordo pure Panariello, rimasto sorpreso dalla somiglianza fisica fra la concorrente e l’artista straniera. “Brava, imitazione non semplice per nulla”, dice Ubaldo in modo sintetico. Puoi rivedere qui di seguito il video della trasformazione di Caroline Rey in Britney Spears.