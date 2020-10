Difensori sconsigliati 3a giornata – Si avvicina il momento di scegliere la formazione per la prossima giornata di Fantacalcio. È giunta l’ora di vedere quali sono quei giocatori su cui è meglio non puntare in questo turno, concedendogli un weekend di riposo. Iniziamo con i difensori che, a sto giro, è meglio lasciare fuori.

Le prime due giornate di campionato, finite con i recuperi disputati mercoledì, ci hanno dato qualche prima indicazione. Qualche difensore non sta confermando quanto di buono fatto veder la scorsa stagione, ma sappiamo che tutto è appena iniziato e molti giocatori devono ancora entrare in forma.

Allo stesso modo non dobbiamo esaltarci per qualche difensore che ha avuto exploit inaspettati, perché sappiamo quanto sia difficile confermare un’ottima media voto. Per questo ti indichiamo 5 difensori che questo weekend possono portare malus ai propri fantallenatori. Se li avete in rosa, quindi, il consiglio è di non metterli tra gli undici titolari, in quanto il rischio di beccarsi un cartellino o un’insufficienza è dietro l’angolo.

La FLOP 5

Augello (Fiorentina-SAMPDORIA)

Il terzino sinistro della Sampdoria finora, nelle prime due giornate di Serie A, è stato tra i più deludenti della squadra di Ranieri. Dopo la partenza di Murru al Torino, ci si aspettava tanto dall’ex Spezia in termini di crescita. Nella delicata trasferta di Firenze si troverà davanti Federico Chiesa che, se i rumors si dovrebbero concretizzare, potrebbe voler lasciare un buon ricordo in maglia viola prima di trasferirsi altrove.

Magallan (Sassuolo-CROTONE)

Il Crotone, reduce da due confitte contro Genoa e Milan, è chiamato a una difficilissima partita contro il Sassuolo. La difesa a tre di Stroppa potrebbe andare seriamente in difficoltà contro l’attacco neroverde, che basa la sua forza sulla velocità e sugli inserimenti da dietro. A farne le spese può essere Magallan che può portare a casa una pesante insufficienza, come gli altri compagni di reparto.

Godin (Atalanta-CAGLIARI)

Il centrale si è trasferito da poco dall’Inter al Cagliari, dove sarà sicuramente il pilastro difensivo che Di Francesco chiedeva da tempo. L’esordio dell’uruguaiano coincide, però, proprio con una delle squadre più in forma del campionato: l’Atalanta. Anche per un giocatore della sua esperienza e forza fisica, sarà difficile fermare gli attacchi dei ragazzi di Gasperini. Occhio al pericolo cartellino.

Bastos (LAZIO-Inter)

La Lazio ha molti assenti in difesa (in dubbio anche Radu) e si trova davanti l’Inter reduce dai 5 gol di Benevento. Di fronte alla velocità e al feeling tra Lukaku e Lautaro, l’impressione è che tutta la difesa laziale potrebbe andare in difficoltà. L’Inter vista in queste prime due giornate può fare molto male se vuole, infatti ha realizzato 9 reti finora. Se avete Bastos in rosa concedetegli un turno di riposo.

Hysaj (Juventus-NAPOLI)

Se vogliamo trovare un possibile anello debole della squadra di Gattuso, impegnata nel posticipo domenicale in casa della Juventus, è Hysaj. Il terzino sinistro, in ballottaggio con Mario Rui, se giocherà potrebbe andare in difficoltà grazie alla velocità degli esterni bianconeri. Non sappiamo contro chi se la dovrà vedere, ma Kulusevski o Cuadrado possono fargli passare una brutta serata.